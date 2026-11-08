به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از ریزش بخشی از یک منزل قدیمی در خیابان خاوران خبر داد و گفت: ساعت ۷:۳۴ صبح امروز، وقوع حادثه ریزش آوار در یک منزل قدیمی واقع در خیابان خاوران، خیابان انورزاده، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان حدود سه دقیقه پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند.

ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند بخشی از یک ساختمان دوطبقه قدیمی و کلنگی تخریب شده است. طبق اطلاعات اولیه، مردی حدوداً ۸۰ ساله در این ملک حضور داشته و احتمال می‌رفت زیر آوار محبوس شده باشد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به آغاز عملیات جست‌وجو و نجات گفت: آتش‌نشانان پس از مدتی تلاش و جست‌وجو موفق شدند فرد محبوس‌شده را پیدا کرده و از زیر آوار خارج کنند. این فرد مردی ۸۳ ساله بود که با تأیید عوامل اورژانس مشخص شد متأسفانه جان خود را از دست داده است.

وی درباره علت احتمالی ریزش ساختمان نیز توضیح داد: علت دقیق حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است، اما با توجه به قدمت بنا و بارندگی‌های شدید روزهای اخیر، احتمال دارد نفوذ آب به بخش‌های مختلف ساختمان موجب سست‌شدن سازه و در نهایت تخریب آن شده باشد.

ملکی در ادامه با هشدار درباره وضعیت ساختمان‌های قدیمی و کلنگی پس از بارندگی‌ها تأکید کرد: ساختمان‌های قدیمی، به‌ویژه بناهای خشتی و فرسوده، در شرایط بارندگی در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

وی یکی از عوامل تشدیدکننده این خطر را مسدودبودن مسیر کانال‌ها و آبروها دانست و گفت: در صورت گرفتگی مسیرهای خروج آب، بارندگی روی پشت‌بام‌ها و بخش‌های مختلف ساختمان جمع می‌شود و با نفوذ به لایه‌های سقف و دیوارها می‌تواند موجب سست‌شدن سازه و ریزش آن شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان از شهروندان خواست با بررسی و پاک‌سازی مسیر کانال‌ها و آبروها، از بازبودن راه‌های هدایت و تخلیه آب باران اطمینان حاصل کنند تا از تجمع و نفوذ آب و بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.