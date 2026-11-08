به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اعلام کرد: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، در محدوده بیلقان تا شهرستانک، تا اطلاع بعدی مسدود است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

همچنین محور چالوس و آزادراه تهران - شمال با بارش برف و باران مواجه هستند و در سایر محورهای شمالی نیز بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات گزارش شده است.

ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران

مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده‌های گلشهر، مهرشهر، محمدشهر و استاندارد و همچنین حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک خبر داد.

بر اساس این گزارش، ترافیک در محور شهریار - تهران نیز در محدوده حدفاصل شهریار تا شهرقدس سنگین است.

بارش باران و برف در محورهای مواصلاتی ۱۸ استان

طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، مرکزی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، قم، قزوین، تهران، البرز، ایلام، خوزستان، زنجان و سمنان گزارش شده است.

همچنین برخی محورهای استان‌های کردستان، تهران و البرز با بارش برف و باران همراه هستند.

محورهای مسدود کشور

بر اساس این گزارش، محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر رفت و برگشت به‌عنوان محورهای مسدود شریانی اعلام شده‌اند.

همچنین محورهای دهق - گلپایگان و فشند - طالقان در فهرست محورهای مسدود غیرشریانی قرار دارند.