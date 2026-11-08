به گزارش خبرنگار، بهمن نوری ظهر یکشنبه در نشست مدیریت بحران خراسان‌شمالی، که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، ذخایر معدنی استان را ظرفیتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: باید زمینه بهره‌برداری موثر از این منابع فراهم شود.

وی با اشاره به همراهی مردم با نظام و انقلاب افزود: مردم همواره پای انقلاب ایستاده‌اند و مدیران نیز وظیفه دارند با خدمت‌رسانی مطلوب، پاسخگوی این همراهی و اعتماد باشند.

استاندار خراسان‌شمالی با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌ها برای مدیریت شرایط بحرانی گفت: صنایع استان باید به ذخیره‌سازی سوخت دوم ملزم شوند تا در صورت بروز اختلال در تامین سوخت اصلی، فعالیت واحدهای تولیدی متوقف نشود.

نوری همچنین بر ضرورت استمرار فعالیت حضوری مدارس تاکید کرد و گفت: مدارس تا حد امکان نباید تعطیل شوند و باید برای تجهیز مراکز آموزشی استان به سوخت دوم برنامه‌ریزی شود تا در شرایط اضطراری نیز روند آموزش دانش‌آموزان با مشکل مواجه نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تهدیدی برای منابع ملی دانست و تصریح کرد: مقابله با این تخلفات باید به‌صورت روزانه در دستور کار مدیران قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول نظارت جدی بر این موضوع داشته باشند.

استاندار خراسان‌شمالی با تاکید بر نقش جهاد کشاورزی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز بیان کرد: این سازمان ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد و باید با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی خود، برای صیانت از منابع ملی و جلوگیری از تخلفات اقدام کند.