به گزارش خبرنگار مهر، ایستگاه هواشناسی آغکان با ثبت ۱۰۰.۴ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش سامانه اخیر در استان البرز را به خود اختصاص داد.

بر اساس آمار اداره‌کل هواشناسی استان البرز، میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان تا صبح امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، نشان می‌دهد ایستگاه‌های زیندشت طالقان با ۹۴.۲ میلی‌متر، سیجان کرج با ۸۷.۲ میلی‌متر و ولایت‌رود کرج با ۸۰ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی بیشترین بارش قرار دارند.

ثبت بارش‌های قابل‌توجه در طالقان و کرج

همچنین ایستگاه‌های شهرستانک با ۷۸.۲، دیزین با ۷۵.۳، آسارا با ۷۱.۳، برغان با ۶۲.۹ و نسا با ۶۳.۲ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

در شهرستان طالقان نیز علاوه بر زیندشت، ایستگاه‌های فارابان با ۷۵.۶، تک‌ناوه با ۷۴.۴ و هرنج با ۵۳.۶ میلی‌متر بارندگی داشته‌اند.

میزان بارش در سایر شهرستان‌های البرز

بر اساس این گزارش، ایستگاه هشتگرد در ساوجبلاغ ۵۰.۲، گلسار ۴۴.۶، نظرآباد ۳۴.۸، سعیدآباد ۳۲.۵، اشتهارد ۲۷.۹، مشکین‌دشت ۲۰.۹ و فردیس ۲۰.۱ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

این آمار مربوط به بارندگی تجمعی سامانه اخیر در ایستگاه‌های هواشناسی استان البرز تا ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه ۱۷ آبان است.