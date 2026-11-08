به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی، در پی اعلام گزارش حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور شوقان به بجنورد (حوالی بعد از روستای حصار حسینی) رخ داد که بلافاصله آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ چهاربید و بش‌قارداش به همراه یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت بالینی ۵ مصدوم این حادثه را در محل انجام دادند.

مصدومان حادثه جهت ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی، توسط آمبولانس‌های حاضر در صحنه به بیمارستان حضرت امام علی (ع) بجنورد منتقل شدند.