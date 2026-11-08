به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم حسینی‌خواه، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به استمرار پایش‌های نظارتی بر کافه‌ها و چایخانه‌های سطح شهرستان، اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های میدانی از ۱۶ واحد صنفی، مشخص شد تعدادی از این مراکز ضوابط قانونی، مقررات انتظامی و شئونات اسلامی را رعایت نکرده‌اند که برخورد با آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه طی این بازدیدها برای هفت واحد صنفی اخطاریه پلمب صادر شد، افزود: سه واحد شامل دو قهوه‌خانه و یک کافی‌شاپ نیز به دلیل نداشتن پروانه کسب و بی‌توجهی به اخطارهای پیشین، مطابق مواد ۱۷ و ۲۷ قانون نظام صنفی مهر و موم شدند.

فرمانده انتظامی بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: تیم‌های نظارتی پلیس با واحدهایی که قوانین صنفی و چارچوب‌های ابلاغی را نادیده بگیرند، قاطعانه برخورد خواهند کرد و این بازدیدها به‌صورت دوره‌ای و بدون اغماض تداوم خواهد داشت.