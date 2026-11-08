به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزائی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه تلفن همراه در حومه شهرستان چابهار، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس با استفاده از شیوه‌های نوین انتظامی، مخفیگاه اعضای این باند را که در سطح شهرستان چابهار و مناطق اطراف اقدام به سرقت مسلحانه تلفن همراه می‌کردند، شناسایی کردند.

وی ادامه داد: مأموران در زمان مناسب برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند، اما سارقان به سمت نیروهای پلیس تیراندازی کردند که در جریان درگیری، مأموران ناگزیر به مقابله شدند.

کشف سلاح و خودروی مورد استفاده در سرقت‌ها

لکزائی بیان کرد: در جریان این درگیری، یکی از اعضای باند مجروح و سه نفر دیگر دستگیر شدند.

وی با اشاره به سوابق اعضای این باند در زمینه سرقت تلفن همراه و موتورسیکلت خاطرنشان کرد: در پاکسازی محل درگیری، دو قبضه سلاح شامل کلاشینکف و کلت کمری به همراه مهمات مربوطه و یک دستگاه خودرو که متهمان از آن برای انجام سرقت‌ها استفاده می‌کردند، کشف شد.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.