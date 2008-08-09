جزئیات سومین جایزه ادبیات علمی تخیلی و فانتزی

به گزارش خبرنگار مهر، داوری های مرحله نهایی سومین دوره جایزه ادبیات علمی تخیلی و فانتزی چندی پیش به پایان رسید و بر این اساس از میان حدود 100 اثر موجود در مرحله اول داوری ها، 20 اثر انتخاب شدند و به مرحله دوم راه یافتند و از این میان نیز دو اثر در حوزه ترجمه و نگارش به عنوان آثار برتر انتخاب شده اند.

در این مراسم دو اثر برگزیده در حوزه های ترجمه و نگارش معرفی و جوایز آنها اهدا خواهد شد.

این جایزه همچنین یک انتشاراتی برتر را انتخاب کرده است که در روز مراسم اختتامیه اعلام و جایزه برترین ناشر به مدیر آن اهدا می شود.

همچنین قرار است از یک انتشاراتی که با آکادمی علمی فانتزی همکاری نزدیکی داشته است، تقدیر شود.

در این مراسم تعدادی از نویسندگان و مترجمان کشور از جمله مدیا کاشیگر و چند تن از فانتزی نویسان سخنرانی خواهند کرد.

سومین دوره این جایزه از ساعت 17 الی 19:30 روز دوشنبه 28 مرداد ماه در سرای اهل قلم خانه کتاب واقع در خیابان فلسطین جنوبی برگزار می شود.

گروه ادبی آکادمی فانتزی شامل مرجع هواداران ادبیات علمی تخیلی و نخستین انجمن ادبیات علمی، ‌تخیلی و فانتزی (Science Fiction & Fantasy) برگزارکننده این جایزه است و امسال نیز سومین دوره‌ آن را برگزار می کند.

سال گذشته در دومین دوره این جایزه داستان نویسان، مترجمان و ناشران برگزیده گونه های علمی تخیلی و فانتزی معرفی و تقدیر شدند که هیئت داوران دوره مذکور را مدیا کاشیگر، میترا الیاتی، رضا علیزاده و آرش حجازی تشکیل می دادند.