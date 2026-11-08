به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان گناوه افزود: این نقاط شناسایی شده با توجه به نیاز به اجرای سرعت‌گیر، تأمین روشنایی و سایر اقدامات ایمنی، باید تا پایان آبان‌ماه نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

وی اظهار کرد: خیابان ها و معابری که از روشنایی برخوردار نیستند، شهرداری و اداره برق باید با هماهنگی پیگیری و براساس وظایف محوله نسبت به تامین روشنایی اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه بر ضرورت خاکریزی مجدد در حاشیه پل‌ها، آشکارسازی نقاط پرخطر و اجرای سرعت‌گیرهای موردنیاز در محورهای مواصلاتی بخصوص حادثه خیز و کمربندی تأکید کرد.

وی هدف از اجرای این اقدامات را افزایش ایمنی معابر شهری و محورهای مواصلاتی، پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی و کاهش خسارات جانی و مالی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه سه نقطه حادثه خیز برون شهری نیز مشخص و تاکنون یکی از آنها رفع مشکل شده است، از اقدامات اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان در زمینه رفع یکی از این نقاط در بزرگراه گناوه ـ برازجان حدفاصل روستای پوزگاه قدردانی کرد.

خلیفه لیراوی بر تداوم این اقدامات و همکاری همه دستگاه‌های مسئول عضو شورای ترافیک برای ارتقای ایمنی تردد در شهرستان تأکید کرد.