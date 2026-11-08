به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره اجرای طرح «تربیت کنشگر زیست عفیفانه با محوریت نماز» صبح یکشنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین آموزگار، از اساتید مرکز تخصصی قم،در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس در شیراز برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقای دانش و توانمندی بانوان فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز برگزار شد؛ بیانیه‌ای که بر مسئولیت مضاعف خانواده‌ها، معلمان، استادان، نخبگان و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در زمینه توسعه فرهنگ نماز تأکید دارد.

سکینه حق‌نژاد، مشاور امور زنان و دختران در ستاد اقامه نماز استان فارس، با اشاره به ضرورت آموزش معارف دینی متناسب با نیاز نسل جدید گفت: دستگاه تعلیم و تربیت و به‌ویژه آموزش و پرورش، خط مقدم جبهه فرهنگی کشور است و آشنایی نسل امروز و آینده با معارف دینی، به‌خصوص نماز، نیازمند برنامه‌ریزی و توجه جدی است.

وی افزود: معلمان نیز باید دانش و آگاهی خود را در حوزه معارف دینی به‌روز کنند و متناسب با انتظارات و نیازهای دانش‌آموزان، آموزه‌های دینی را به شیوه‌ای جذاب و دلنشین ارائه دهند تا در انتقال مفاهیم دینی به نسل جدید نقش مؤثرتری داشته باشند.

استقبال بانوان فرهنگی از دومین دوره طرح

مشاور امور زنان و دختران در ستاد اقامه نماز استان فارس با اشاره به همکاری مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی در اجرای این برنامه گفت: این دوره با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش فارس، امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی فارس و ستاد اقامه نماز برگزار شده و برای دومین بار است که این طرح در استان اجرا می‌شود.

حق‌نژاد با بیان اینکه بانوان فرهنگی در سطوح مختلف استقبال خوبی از این برنامه داشته‌اند، ادامه داد: مدیران و معاونان پرورشی نیز در این دوره حضور دارند و امیدواریم در مراحل بعدی بتوانیم دوره‌های تکمیلی را به نحو مطلوب برگزار کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با ایفای مسئولیت مضاعف از سوی دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در مسیر ترویج و اقامه نماز، زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری در این حوزه فراهم شود.

گفتنی است این برنامه با مشارکت امور بانوان اداره‌کل آموزش و پرورش استان فارس، امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی فارس، امور زنان و دختران ستاد اقامه نماز استان فارس و معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس برگزار شد.