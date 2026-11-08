به گزارش خبرگزاری مهر، پولیتیکو در گزارشی نوشت: کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای تأمین کمک‌های نظامی وعده‌داده‌شده به اوکراین در سال ۲۰۲۶، با کسری منابع مالی حدود هفت میلیارد یورویی روبه‌رو هستند.

بر اساس این گزارش، سه دیپلمات ناتو که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کردند با کمتر از دو ماه باقی‌مانده تا پایان سال، هنوز منابع مالی لازم برای پوشش کامل تعهدات این ائتلاف تأمین نشده است.

۳۲ کشور عضو ناتو در ماه ژوئیه (تیر و مرداد) توافق کرده بودند در سال ۲۰۲۶ میلادی ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی شامل تجهیزات، پشتیبانی و آموزش در اختیار اوکراین قرار دهند. این کشورها همچنین متعهد شده‌اند در سال ۲۰۲۷ نیز دست‌کم به همین میزان کمک نظامی به کی‌یف ارائه کنند.

پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد منشأ دقیق کسری هفت میلیارد یورویی هنوز مشخص نیست اما این کمبود می‌تواند توان اوکراین برای خرید تجهیزات ضروری، به‌ویژه سامانه‌های دفاع هوایی و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه در فصل زمستان را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس این گزارش، کشورهای عضو ناتو قرار است در نشست ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) درباره راه‌های تأمین منابع مالی بیشتر و تسریع ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین گفت‌وگو کنند.

کشورهای عضو ناتو در اجلاس آنکارا در ژوئیه ۲۰۲۶، تعهد کردند در سال جاری میلادی ۷۰ میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهند. این کمک‌ها شامل تأمین تجهیزات نظامی، پشتیبانی و آموزش نیروهای اوکراینی است. بر اساس اعلام رسمی ناتو، کشورهای اروپایی عضو این ائتلاف و کانادا بخش عمده کمک‌های امنیتی به اوکراین را از طریق سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه تأمین می‌کنند.