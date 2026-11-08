به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در توسعه پایدار بخش کشاورزی اظهار کرد: خرد بودن و پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی از جمله چالش‌های ساختاری این بخش در استان آذربایجان شرقی است که می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید، دشواری استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی، کاهش راندمان آبیاری و محدودیت در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین شود.

وی افزود: تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، یکی از راهکارهای اساسی برای عبور از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی، مکانیزه و بهره‌ور است و با ایجاد قطعات بزرگ‌تر و منسجم‌تر، زمینه مدیریت بهتر عملیات زراعی، باغی و آبیاری را فراهم می‌کند.

احمدی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد بهره‌برداران داشته باشد، تصریح کرد: یکپارچه‌سازی اراضی علاوه بر تسهیل استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات نوین، امکان اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، مدیریت اصولی منابع آب و خاک، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تولید محصولات را فراهم می‌سازد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر ضرورت مشارکت و همراهی کشاورزان و مالکان اراضی خاطرنشان کرد: موفقیت این طرح در گرو جلب اعتماد و مشارکت آگاهانه بهره‌برداران، رعایت حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد توافق و هماهنگی میان صاحبان قطعات است. در این مسیر، کارشناسان امور اراضی نیز با ارائه راهنمایی‌های تخصصی و پیگیری مراحل قانونی، زمینه تسهیل اجرای طرح را فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: در فرآیند یکپارچه‌سازی، ضمن حفظ حقوق و منافع قانونی مالکان، تلاش می‌شود با ساماندهی قطعات پراکنده، امکان بهره‌برداری اصولی‌تر از زمین‌های کشاورزی فراهم شود؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط محدودیت منابع آب، افزایش هزینه نهاده‌ها و ضرورت ارتقای امنیت غذایی، اهمیت دوچندانی دارد.

احمدی با اشاره به نقش تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی در حفاظت از سرمایه‌های ملی بخش کشاورزی اظهار کرد: یکپارچه‌سازی اراضی با ساماندهی ساختار مالکیت و بهره‌برداری، تسهیل نظارت و مدیریت اراضی و جلوگیری از خردشدن و پراکندگی قطعات، زمینه صیانت مؤثرتر از اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفظ این سرمایه ارزشمند برای نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

وی در پایان افزود: یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی صرفاً به معنای کنار هم قرار گرفتن قطعات زمین نیست، بلکه اقدامی زیربنایی برای اصلاح نظام بهره‌برداری، افزایش توان اقتصادی کشاورزان، توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و صیانت از منابع پایه تولید به شمار می‌رود و تحقق آن می‌تواند آینده تولید پایدار و امنیت غذایی استان را تحت تأثیر قرار دهد.