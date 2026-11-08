به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، محمد البرادعی، سیاستمدار مصری و مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از رفتار تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی با اعراب اراضی اشغالی انتقاد کرد.

البرادعی با اشاره به اینکه اعراب حدود ۱۸ درصد جمعیت رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهند و نمایندگان آنها بیش از ۱۵ درصد کرسی‌های کنست رژیم صهیونیستی را در اختیار دارند، گفت: با این حال، بیشتر احزاب یهودی با مشارکت آنها در کابینه های ائتلافی مخالفت می‌کنند.

او افزود: برخی سیاستمداران اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو که تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد، اعراب را تهدیدی علیه امنیت داخلی می‌دانند. اگر این نژادپرستی نفرت‌انگیز نیست، پس چیست؟

البرادعی همچنین از نحوه برخورد کشورهای عربی با فلسطینی ها ساکن اراضی اشغالی انتقاد کرد و افزود: جهان عرب تلاش کافی برای برقراری ارتباط با آنها یا محکوم کردن تبعیض‌هایی که با آن مواجه هستند، انجام نداده است.

او همچنین به محدودیت‌هایی اشاره کرد که به دلیل داشتن گذرنامه اسرائیلی، مانع سفر برخی از این فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی به کشورهای عربی می‌شود.