به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر یکشنبه در جلسه نظام نوین ترویج کشاورزی آذربایجان شرقی، با اشاره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر هوشمندسازی بخش کشاورزی اظهار کرد: در وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای تحقق این رویکرد انجام شده و انتقال یافته‌های علمی و افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی استان نیز با شتاب بیشتری در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه کاهش فاصله عملکردی میان تولیدکنندگان برتر و سایر بهره‌برداران از ضرورت‌های ارتقای بهره‌وری است، افزود: برای افزایش بهره‌وری باید استفاده از فناوری‌های نوین را گسترش دهیم و زمینه بهره‌مندی همه تولیدکنندگان از دانش و تجربیات کشاورزان پیشرو را فراهم کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، کمبود نیروی انسانی به‌ویژه در مراکز جهاد کشاورزی را یکی از چالش‌های نظام ترویج دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی، چاره‌ای جز تقویت بخش خصوصی، توسعه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و واگذاری تدریجی تصدی‌گری‌ها نداریم و باید مسیر مشارکت مؤثر این بخش را هموار کنیم.

شفیعی، سهم‌بری دانش از تولید را یکی از سازوکارهای مهم برای تقویت نقش بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: هر میزان مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی توسعه پیدا کنند و فرهنگ خرید خدمات تخصصی کشاورزی از بخش خصوصی گسترش یابد، زمینه برای تسریع انتقال یافته‌ها و افزایش ضریب نفوذ دانش در میان بهره‌برداران بیشتر فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه مزارع الگویی نباید صرفاً با شاخص‌های کمی ارزیابی شود، خاطرنشان کرد: افزایش این مزارع باید با هدف انتقال عملی دانش، الگوسازی روش‌های موفق تولید و ارتقای بهره‌وری دنبال شود و هر میزان بتوانیم دامنه فعالیت مزارع الگویی را گسترش دهیم، آثار مثبت آن در عملکرد بخش کشاورزی نمایان خواهد شد.

شفیعی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی برای استفاده کشاورزان از خدمات مراکز غیردولتی اظهار کرد: این فرهنگ‌سازی نیازمند زمان، اعتمادسازی و آسیب‌شناسی موانع موجود است. کشاورز باید به این باور برسد که استفاده از خدمات تخصصی این مراکز به نفع اوست و می‌تواند به افزایش تولید و بهبود عملکرد مزرعه‌اش منجر شود.

وی نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان را در این مسیر مهم ارزیابی کرد و افزود: این سازمان باید با توجیه و توانمندسازی کارشناسان بخش خصوصی، زمینه آمادگی آنان برای فعالیت مؤثر در مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت ارتباط مؤثر میان مراکز علمی و تحقیقاتی با شبکه خدمات غیردولتی تأکید کرد و گفت: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی باید آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی را در اختیار این مراکز قرار دهد و با نگاه ویژه به ظرفیت آن‌ها، زمینه انتقال سریع‌تر دانش به عرصه تولید را فراهم سازد.

شفیعی در پایان، فرهنگ‌سازی برای سهم‌بری دانش از تولید و هموارسازی مسیر واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی را از الزامات تحول در نظام ترویج دانست و تأکید کرد: تقویت مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت کارشناسان و مراکز تخصصی غیردولتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای بهره‌وری و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان است.