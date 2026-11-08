پیام مساعدر در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد در استان خبر داد و اظهار کرد: زمان شروع این هشدار دوشنبه هجدهم و پایان آن یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: کاهش محسوس دمای هوا (۶ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد) از اثرات این مخاطره است.

وی با بیان اینکه منطقه اثر این هشدار سطح استان بوشهر با شدت بیشتر در مناطق مرتفع خواهد بود، افزود: احتمال افزایش تنش دمایی برای دام و طیور و مزارع پرورش میگو، احتمال افزایش تنش دمایی در مزارع جالیز از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اتخاذ تمهیدات لازم جهت محافظت از محصولات و مزارع کشاورزی حساس به تنش دمایی، اتخاذ تمهیدات لازم جهت محافظت از مزارع پرورش میگو، تنظیم دمای گلخانه‌ها و واحدهای دامداری و مرغداری، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر طی این مدت توصیه می شود.