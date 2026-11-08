محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف در محدوده گردنه ژالانه به بیش از ۱۰ سانتی‌متر رسیده و نیروهای راهداری شهرستان سروآباد برای بازگشایی و ایمن‌سازی مسیر در حال انجام عملیات برف‌روبی هستند.

وی با اشاره به مه‌گرفتگی شدید و کاهش دید افقی در این محور افزود: رانندگان برای تردد در مسیرهای کوهستانی باید تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از چراغ نور پایین، از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سروآباد با تأکید بر تداوم انسداد گردنه تته تصریح کرد: این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان باید از تردد در آن خودداری کنند.

شبرندی در پایان با اشاره به تلاش مستمر راهداران برای تأمین ایمنی محورهای مواصلاتی منطقه، از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارهای راهداری، همکاری لازم را با نیروهای مستقر در مسیرها داشته باشند.