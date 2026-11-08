به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «جستجوی ایران» با حضور جمعی از پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه هنر، فرهنگ و اندیشه، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.

در این نشست تخصصی، شروین وکیلی با موضوع «هویت اساطیری و گذار به مدرنیته در هنر ایرانی» و سیامک دل‌زنده با موضوع «ساخته شدن تصویر ایران» به سخنرانی خواهند پرداخت.

همچنین، دبیری این نشست بر عهده محمدرضا مریدی است و محوریت بحث او در این برنامه «ملی‌گرایی و هنر ایرانی» خواهد بود.

این نشست فرصتی مناسب برای علاقه‌مندان به هنر، فرهنگ و اندیشه فراهم می‌کند تا در فضای گنجینه موزه هنرهای معاصر، به بررسی ابعاد مختلف هویت و تصویر ایران در گذر زمان بپردازند.