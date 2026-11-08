رامین محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فعالیت سامانه بارشی، بارش باران در تمامی محورهای مواصلاتی کردستان ادامه دارد و نیروهای راهداری برای مدیریت شرایط جوی و جلوگیری از بروز اختلال در تردد، در محورهای استان حضور دارند.

وی افزود: در گردنه‌های تته و ژالانه بارش برف گزارش شده و راهداران با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، عملیات برف‌روبی را برای ایمن‌سازی مسیرها انجام می‌دهند.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان با اشاره به شرایط نامساعد جوی در گردنه تته گفت: این گردنه تا اطلاع ثانوی مسدود است، اما تردد در سایر محورهای مواصلاتی استان جریان دارد و تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است.

محمودی با تأکید بر لغزندگی سطح جاده‌ها در پی بارندگی‌ها، از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند.

وی با اشاره به شرایط کوهستانی کردستان و گستردگی محورهای برف‌گیر استان خاطرنشان کرد: راه‌های بین‌شهری کردستان دارای ۳۸ گردنه برف‌گیر و راه‌های روستایی نیز دارای ۶۶ گردنه برف‌گیر هستند که در زمان بارندگی مستعد لغزندگی و بروز مخاطرات ترافیکی خواهند بود.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان بر ضرورت توجه رانندگان به هشدارهای راهداری و رعایت الزامات ایمنی در ترددهای جاده‌ای تأکید کرد.