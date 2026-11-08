سید امیر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه مسئولان به مردم نسیم‌شهر بدهکار هستند، اظهار داشت: متأسفانه در پنج سال گذشته، امور شهر آن‌طور که باید پیش نرفته و یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تلاطم‌ها و تغییرات پی‌درپی مدیریتی بوده است که فرصت برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های ماندگار را سلب کرده است.

وی با اشاره به اینکه نسیم‌شهر در شرایط فعلی شورای شهر ندارد، تصریح کرد: اکنون که فرآیند انتخاب شهردار در جریان است، دیگر هیچ بهانه‌ و اشتباهی پذیرفتنی نیست و در صورت بروز کوتاهی، مسئولان باید پاسخگوی تصمیم خود باشند.

احمدی با تأکید بر ضرورت حساسیت ویژه در انتخاب شهردار آینده افزود: فرماندار شهرستان و دیگر مسئولان دغدغه‌مند باید با دقت بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا مدیری باسابقه و توانمند انتخاب شود که بتواند با ایجاد وفاق و همدلی، کمبودها و عقب‌ماندگی‌های نسیم‌شهر را در فرصت باقی‌مانده جبران کند.

وی کم‌کاری‌های سال‌های گذشته را عامل دلخوری شهروندان دانست و یادآور شد: این نارضایتی باید با عملکرد مؤثر و اقدامات عملی برطرف شود و نسیم‌شهر بیش از هر زمان دیگری به ثبات مدیریتی نیاز دارد.

دادستان شهرستان در پایان، رشد و توسعه شهرهای گلستان و صالحیه را نمونه‌ای از تأثیر ثبات و وفاق در مدیریت شهری برشمرد و ابراز امیدواری کرد که نسیم‌شهر نیز با انتخابی درست در همین مسیر قرار بگیرد.