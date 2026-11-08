به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان قم هشدار سطح زرد صادر کرد و بر اساس این هشدار ، جابجایی توده‌های هوایی و استقرار هوای پرفشار از اواخر وقت یکشنبه مورخ ۱۷ آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا چهارشنبه مورخ ۱۹ آبان‌ماه ادامه می‌یابد.

نوع مخاطره در بازه زمانی مذکور وزش باد شدید و کاهش دما خواهد بود و تمامی مناطق استان قم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در پی این سامانه، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل و عبور و مرور جاده‌ای، احتمال سقوط اشیاء یا افراد از ارتفاع و احتمال وارد آمدن خسارت به سازه‌های نوساز از جمله بنرها و تابلوهای تبلیغاتی وجود دارد.

توصیه‌های ایمنی برای ساختمان‌ها و فعالیت‌های عمرانی

فعالیت‌های عمرانی باید با احتیاط انجام شود و بستن پنجره ساختمان‌ها و مراقبت از کشت محصولات زراعی و باغی از دیگر توصیه‌های ایمنی است که برای دوره پیش‌رو اعلام می‌شود.

دستگاه‌های امدادی و اورژانسی استان باید برای موارد احتمالی در شرایط اضطراری آمادگی کامل داشته باشند تا در صورت بروز حادثه، خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.