به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «یک گروه خطرناک» اثر حامد اشتری، با نگاهی متفاوت و روایتی داستانی، روزهایی از زندگی دختران شهید مدرسه شجره طیبه میناب را برای مخاطبان کودک روایت می‌کند.

این کتاب با تمرکز بر استعدادها، توانایی‌ها و علایق فردی دختران، تصویری از زندگی روزمره آن‌ها در فضای مدرسه ارائه می‌دهد؛ از دختری که کاپیتان تیم فوتبال کلاس است تا دانش‌آموزی که با هسته خرما وسایل زینتی می‌سازد و دیگری که مسئولیت نظافت کلاس را برعهده دارد. هرکدام از این دختران ویژگی و هنری منحصربه‌فرد دارند و در کنار یکدیگر، دنیایی سرشار از دوستی، نشاط و آرزو را شکل داده‌اند.

داستان با روایتی ایهام‌گونه پیش می‌رود و در ادامه، با وقوع حمله موشکی به مدرسه، سرنوشت تلخ این دختران را به تصویر می‌کشد. در این میان، دیوار آرزوها به یکی از عناصر محوری داستان تبدیل می‌شود؛ دیواری که پس از ویرانی مدرسه همچنان کاغذهای حاوی آرزوهای دانش‌آموزان را بر خود حفظ کرده است.

نویسنده در این اثر تلاش کرده است با زبانی متناسب با مخاطب کودک، ضمن بازنمایی معصومیت و مظلومیت دختران شهید، بر جنایت دشمن و ناتمام ماندن آرزوهای آن‌ها تأکید کند. باقی ماندن دیوار آرزوها نیز نمادی از امید، رؤیاها و مسیری است که با وجود این حادثه تلخ، همچنان پیش روی نسل آینده قرار دارد.

در بخشی از کتاب «یک گروه خطرناک» می‌خوانیم:

زهرا، دوستم، دانشمند هسته‌ای بود. پدر زهرا نخلستان داشت. او همیشه از نخل‌های پدرش برای همۀ ما خرما می‌آورد و می‌گفت بعد از خوردن خرما، هسته‌ها را جمع کنیم و به خودش بدهیم. زهرا با مادرش هسته‌ها را سوراخ می‌کردند و برایمان گردن‌بند و تسبیح درست می‌کردند. همین شد که بچه‌ها اسمش را گذاشتند دانشمند هسته‌ای.

این‌ها همه شوخی بود، تا قبل از حملۀ دشمن. روزی که دشمن با موشک مدرسۀ ما را زد، همۀ شوخی‌ها جدی شد.

موشک اول را که زد، هنوز خیلی‌هایمان زنده بودیم. یک گوشۀ مدرسه پناه گرفتیم تا نیروی‌های امداد برسند. خیلی نگذشت که دشمن موشک دوم را زد.

دشمن فرماندهان را پیدا کرده بود: دانش‌آموزان ۷ تا ۱۲ساله.

«یک گروه خطرناک» نوشته حامد اشتری که برای گروه سنی ۷ تا ۹ سال نوشته شده در 24 صفحه، در قطع خشتی با شمارگان هزار نسخه و با قیمت 150 هزار تومان به همت انتشارات نوشکا روانه بازار نشر شد.