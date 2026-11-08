به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تسخیرناپذیر» تلاشی برای بازخوانی آموزه‌های سیره حضرت زهرا(س) و بهره‌گیری از آن‌ها در مواجهه با مسائل و چالش‌های امروز جامعه است.

این اثر در پنج محور محتوایی، موضوعاتی همچون استقلال شخصیت، مدیریت عواطف، خودباوری، ایستادگی در برابر ترس و جنگ روانی و مسئولیت اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌کوشد با نگاهی کاربردی، ابعاد مختلف شخصیت و سیره فاطمی را به مسائل روز پیوند بزند.

رویکرد اصلی کتاب بر این مبنا شکل گرفته است که سیره حضرت زهرا(س) صرفاً یک روایت تاریخی متعلق به گذشته نیست، بلکه می‌تواند الگویی برای شناخت و مواجهه با مسائل فردی و اجتماعی جامعه امروز باشد. از همین منظر، موضوعاتی همچون هویت مستقل، قدرت تصمیم‌گیری، مقاومت در برابر فشارهای روانی و ایفای نقش اجتماعی زنان در این اثر مورد توجه قرار گرفته است.

«تسخیرناپذیر» در قالب یک منبر مکتوب تدوین شده و مخاطبانی همچون مبلغان دینی، خطبا، طلاب و فعالان عرصه تبلیغ را هدف قرار داده است. این کتاب تلاش دارد محتوایی منسجم و قابل استفاده در منبرها و برنامه‌های تبلیغی ایام فاطمیه در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد.

کتاب «تسخیرناپذیر؛ نقش بانوان تسخیرناپذیر در بعثت جامعه» با محوریت سیره حضرت زهرا(س)، در آستانه ایام فاطمیه از سوی شبکه مبلغان و عملیات‌های تبلیغی «شمع» معرفی شده است.