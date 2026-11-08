سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساعت ۲۳:۵۰ شب گذشته، یک دستگاه اتوبوس مسافربری حامل ۴۰ مسافر که از مشهد عازم خوزستان بود، در حدفاصل انتهای آزادراه اراک به خرم‌آباد با یک دستگاه تریلر کشنده برخورد کرد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی و پلیس راه در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات لازم، مجروحان و مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

لغزندگی جاده و عدم رعایت فاصله طولی؛ علت تصادف

رئیس پلیس راه لرستان با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه تصریح کرد: در پی این برخورد، راننده و دو نفر دیگر از سرنشینان اتوبوس مجروح شدند و تعدادی از مسافران نیز که دچار مصدومیت سطحی شده بودند، به‌صورت سرپایی توسط کادر درمان مداوا شدند.

شادابی‌چگنی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راه، علت اصلی وقوع این تصادف را عدم رعایت فاصله طولی از سوی راننده اتوبوس با توجه به لغزندگی سطح جاده اعلام کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند تا از وقوع حوادث رانندگی پیشگیری شود.