به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق افراسیابی ظهر یکشنبه در رویداد علمی دانشگاه و رسانه با عنوان «از آموزش تا روایتگری حرفه‌ای» اظهار کرد: گسترش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، سواد رسانه‌ای را به ضرورتی عمومی برای دانشجویان تمامی رشته‌های دانشگاهی تبدیل کرده است.

وی افزود: توانایی استفاده از ابزارهای دیجیتال به‌تنهایی سواد رسانه‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه مخاطب باید قدرت ارزیابی اعتبار پیام‌ها و تشخیص محتوای صحیح از نادرست را داشته باشد.

مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران، تحلیل پیام‌های رسانه‌ای را از مهارت‌های اساسی شهروندان در جامعه شبکه‌ای دانست و تصریح کرد: شناخت فرستنده پیام، اهداف انتشار، زمینه تولید محتوا و ابعاد آشکار و پنهان آن، به مخاطب کمک می‌کند سازوکار اثرگذاری رسانه‌ها را بهتر درک کند و تحت تأثیر جریان‌های هدفمند اطلاعاتی قرار نگیرد.

افراسیابی با اشاره به گسترش اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی ادامه داد: اخبار جعلی با شگردهای حرفه‌ای و ظاهری باورپذیر منتشر می‌شوند و مخاطبان باید در مواجهه با اخبار حساس، اعتبار منابع و صحت اطلاعات را به‌دقت بررسی کنند.

وی تاکید کرد: شهروندان باید به تولید محتوای اثرگذار و مسئولانه روی آورند و جذابیت رسانه‌ای را با مسئولیت اجتماعی و اثرگذاری مثبت همراه کنند.

معاون راهبردی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تشریح ساختارهای اقتصادی رسانه‌های نوین بیان کرد: تبلیغات، سهم حاصل از ترافیک و مصرف اینترنت و همچنین فروش اشتراک، سه منبع اصلی درآمدی رسانه‌ها در فضای مجازی به شمار می‌روند، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نباید به تولید محتوای آسیب‌زا یا تشدید مشکلات اجتماعی منجر شود.

وی گفت: بازی‌های دیجیتال از نظر آثار تربیتی و آموزشی یکسان نیستند؛ برخی از آن‌ها می‌توانند زمینه‌ساز خلاقیت و شکوفایی استعدادها باشند، اما ارزیابی برخی دیگر نیازمند بررسی‌های کارشناسی و نظارت آگاهانه خانواده‌هاست.

افراسیابی تصریح کرد: ارتقای سواد رسانه‌ای باید هم در نحوه تولید و انتشار اخبار و هم در شیوه دریافت و تحلیل آن مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان بتوانند محتوای دقیق، جذاب و هدایتگر ارائه کنند و مخاطبان نیز از توانایی تشخیص صحت اطلاعات و مواجهه هوشمندانه با پیام‌های رسانه‌ای برخوردار باشند.