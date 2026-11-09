سعید محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات جهانی گفت: امسال توانستیم سه مدال مجموع کسب کنیم که به نظر من عملکرد بدی نبود، اما اگر بخواهم واقع‌بینانه صحبت کنم، نمی‌توان گفت عملکرد تیم خیلی خوب بوده است؛ چراکه انتظارات از وزنه‌برداری ایران بالاست. به اعتقاد من، به‌راحتی می‌توانستیم با عملکرد بهتر علی داوودی در دسته فوق سنگین یک مدال طلای دیگر هم در مجموع کسب کنیم و در نهایت سه مدال مجموع به دست بیاوریم.

وی درباره عملکرد علیرضا نصیری و علیرضا یوسفی گفت: علیرضا نصیری عملکرد بسیار خوبی داشت، او برخلاف بازی‌های آسیایی ناگویا که نتایج خوبی کسب نکرد و با وجود فاصله کمی که مسابقات بازی‌های آسیایی و رقابت‌های جهانی داشتند؛ شاید کمتر کسی انتظار داشت او بتواند خودش را به شرایط ایده‌آل برساند، اما واقعاً عملکرد خوبی داشت. علیرضا یوسفی هم فوق‌العاده کار کرد. او با توجه به رکوردهایی که در تمرینات ثبت کرده بود، تقریباً هر شش حرکت خود را به بهترین شکل انجام داد، رکورد دنیا را شکست و مدال طلای جهان در دوضرب و نقره مجموع را به دست آورد.

این کارشناس وزنه‌برداری همچنین درباره عملکرد علی داوودی نیز عنوان کرد: علی داوودی هم عملکرد خوبی داشت، اما به نظر من بهتر بود ابتدا با انتخاب وزنه‌ای مناسب‌تر، مدال نقره یا برنز مجموع خود را قطعی می‌کرد و بعد برای مدال طلا تلاش می‌کرد. وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی دوضرب وزنه‌ای نبود که بگوییم از توانایی او خارج بود، اما می‌توانست با دو حرکت دیگر ابتدا مدالش را قطعی کند تا با استرس کمتری سراغ وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی برود. در این شرایط احتمال موفقیت او هم بیشتر می‌شد. در واقع ما به شکلی عمل کردیم که انگار فقط دو انتخاب داشتیم؛ یا مدال طلا یا از دست دادن مدال.

محمدپور درباره تأثیر فاصله کم مسابقات بازی‌های آسیایی و رقابت‌های جهانی بر عملکرد علی داوودی گفت: مسابقات ناگویا و رقابت‌های جهانی با فاصله کمی برگزار شدند و طبیعتاً این موضوع می‌توانست روی عملکرد داوودی تأثیر بگذارد. با این حال، به نظرم او عملکرد خوبی داشت. حتی وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی یک‌ضرب او هم می‌توانست مهار شود که متأسفانه در این حرکت بدشانسی آورد و نتوانست آن را ثبت کند. در دوضرب هم وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی خارج از توانایی او نبود، اما معتقدم بهتر بود ابتدا با یک انتخاب مناسب‌تر مدالش را قطعی می‌کرد و سپس برای وزنه‌های بالاتر تلاش می‌کرد.

وی در ادامه درباره عملکرد مصطفی جوادی در دسته ۸۵ کیلوگرم و افت این دسته در سال‌های اخیر اظهار داشت: مصطفی جوادی وزنه‌بردار خوبی است و سابقه خوبی دارد، اما متأسفانه پس از مسابقات آسیایی دچار آسیب‌دیدگی شد و نتوانست به شرایط ایده‌آلی که از او انتظار می‌رود، بازگردد. او در هر دو مسابقه اخیر عملکرد ضعیفی داشت و به‌خصوص در رقابت‌های جهانی نتوانست انتظارات را برآورده کند. به نظر من شاید از خودباوری و شرایط دوران اوجش فاصله گرفته یا دلایل دیگری در این موضوع دخیل بوده باشد، اما به هر حال فاصله زیادی با رقبایش داشت.

این کارشناس وزنه‌برداری با اشاره به ظرفیت وزنه‌برداران جوان ایران گفت: ما پشت سر مصطفی جوادی وزنه‌برداران آینده‌داری مانند بیرانوند را داریم که جوان است و می‌توان با تمرکز و برنامه‌ریزی بیشتر روی او، زمینه پیشرفتش را فراهم کرد تا در رقابت‌های جهانی و المپیک بتواند برای ایران افتخارآفرینی کند.

محمدپور با تأکید بر اینکه انتظارات از وزنه‌برداری ایران بالاست، تصریح کرد: انتظار داریم تیم ملی بتواند مدال طلای مجموع کسب کند. این اتفاق دور از دسترس نبود، اما متأسفانه به هر دلیلی محقق نشد. در مجموع عملکرد ملی‌پوشان بد نبود، ولی به اعتقاد شخصی من، در یکی دو انتخاب وزنه، کادر فنی می‌توانست تصمیم‌های بهتری بگیرد و وزنه‌های مناسب‌تری انتخاب کند تا ورزشکاران بتوانند مدال‌های بیشتری کسب کنند.

وی ادامه داد: برای علی علیپور به نظرم وزنه مناسبی در حرکت آخر انتخاب نشد. واقعاً نمی‌دانم این انتخاب بر چه اساسی انجام شد. درباره علی داوودی هم معتقدم انتخاب وزنه مناسبی صورت نگرفت. برای علیرضا نصیری نیز در بازی‌های آسیایی چنین اتفاقی رخ داد و خیلی‌ها معتقد بودند بهتر بود ابتدا مدال برنز خود را قطعی می‌کرد و بعد برای مدال نقره تلاش می‌کرد. به نظر من در آن مسابقات هم وزنه‌های مناسبی برای او انتخاب نشد. با این حال نصیری در مسابقات جهانی جبران کرد و عملکرد خوبی داشت و پله‌پله برای کسب مدال‌ها پیش رفت و ابتدا برای برنز تلاش کرد و بعد به سراغ مدال‌های دیگر رفت که در نهایت به نقره رسید.

وی افزود: به اعتقاد من درباره علی داوودی هم بهتر بود ابتدا با انتخاب وزنه‌ای مناسب، مدال نقره یا برنز او قطعی می‌شد و بعد برای طلا تلاش می‌کرد. درباره علی علیپور هم شرایط به همین شکل بود. او می‌توانست با وزنه‌ای کمتر از انتخاب آخر مدال نقره خود را قطعی کند و سپس برای طلا تلاش کند. البته ما در محل مسابقات حضور نداشتیم و شاید نتوانیم تمام شرایط را به‌درستی درک کنیم، اما بر اساس آنچه از بیرون دیدیم و خودمان تحلیل کردیم، به نظرم امکان تصمیم‌گیری بهتر وجود داشت.

این کارشناس وزنه‌برداری با اشاره به ضرورت بررسی مشکلات تیم ملی گفت: امیدوارم اعضای کادر فنی و کمیته فنی درباره مشکلات صحبت کنند تا بتوانند نقاط ضعف را پیدا کنند. شاید ما در محل مسابقات نبودیم و نتوانیم شرایط را به‌طور کامل درک کنیم، اما آنچه از بیرون مشاهده می‌کردیم، نشان می‌داد که در برخی انتخاب‌ها می‌شد تصمیم‌های بهتری گرفت.

محمدپور درباره دشواری بازگشت عنوان قوی‌ترین مرد جهان به ایران گفت: کار بسیار سختی است و رقبای ما هم به هر حال بسیار قدرتمند هستند و برای رسیدن به این عنوان تلاش می‌کنند؛ به‌خصوص در دسته فوق‌سنگین. اما وزنه‌برداران ما در دسته فوق سنگین شرایط فوق‌العاده خوبی دارند، بااستعداد و توانمند هستند و به نظر من ظرفیت آن را دارند که دوباره عنوان قوی‌ترین مرد جهان را به ایران برگردانند. در اینکه رقبای ما قدرتمند هستند هیچ شکی نیست، اما باز هم تأکید می‌کنم که بچه‌های ما توانایی کسب مدال طلا و بازگرداندن این عنوان به کشورمان را دارند.