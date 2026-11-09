به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان ایران امروز (دوشنبه ۱۸ آبان‌) از ساعت ۱۵ پیگیری می‌شود. هفته‌ای که در مهم‌ترین مسابقه آن پرسپولیس صدرنشین میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود و گل‌گهر سیرجان و استقلال تهران نیز برای نزدیک‌تر شدن به صدر جدول به میدان می‌روند. پس از نخستین شکست پرسپولیس در فصل جاری رقابت در بالای جدول حساس‌تر شده و نتایج این هفته می‌تواند معادلات صدرنشینی را تغییر دهد.

پرسپولیس به دنبال جبران اولین لغزش

بدون تردید مهم‌ترین مسابقه هفته هفتم در تهران برگزار می‌شود. جایی که پرسپولیس پس از تحمل نخستین شکست فصل مقابل گل‌گهر سیرجان باید برابر سپاهان اصفهان صف‌آرایی کند. سرخ‌پوشان با ۱۵ امتیاز همچنان صدر جدول را در اختیار دارند و برای حفظ جایگاه خود به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه هستند.

در سوی مقابل سپاهان با ۱۰ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به سرخ‌پوشان پایتخت انگیزه زیادی برای کسب پیروزی دارد. طلایی‌پوشان این فرصت را دارند تا با عبور از سد پرسپولیس خود را به جمع مدعیان اصلی نزدیک‌تر کنند. به همین دلیل این مسابقه یکی از حساس‌ترین جدال‌های هفته در کورس بالای جدول محسوب می‌شود.

گل‌گهر در کرج به دنبال شکار سه امتیاز

گل‌گهر سیرجان پس از پیروزی ارزشمند مقابل پرسپولیس این هفته میهمان ایستا البرز خواهد بود. سیرجانی‌ها با ۱۲ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارند و امیدوارند با کسب پیروزی فشار خود را بر صدرنشین افزایش دهند.

در طرف مقابل ایستا البرز که هفته گذشته برابر استقلال شکست خورد برای جبران نتیجه قبلی و بهبود جایگاه خود در جدول انگیزه زیادی دارد. گل‌گهر روی کاغذ شانس بیشتری برای پیروزی دارد اما ایستا می‌تواند برای شاگردان مریم جهان نجاتی دردسرساز شود.

استقلال به دنبال ادامه روند صعودی

استقلال تهران نیز پس از پیروزی یک بر صفر مقابل ایستا البرز این هفته میهمان آوا تهران خواهد بود. آبی‌پوشان با ۱۰ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارند و به دنبال کسب سومین پیروزی متوالی خود هستند تا همچنان در کورس مدعیان باقی بمانند.

در سوی مقابل آوا که هفته گذشته برابر پالایش گاز ایلام به تساوی بدون گل رسید برای متوقف کردن استقلال و کسب امتیاز در این مسابقه تلاش خواهد کرد. شاگردان مریم ایراندوست در استقلال نیز می‌دانند که برای نزدیک شدن به تیم‌های بالای جدول فرصت چندانی برای از دست دادن امتیاز ندارند.

غیبت دوباره خاتون در هفته هفتم

دیدار خاتون بم و وارش نوشهر به دلیل حضور نماینده فوتبال زنان ایران در لیگ قهرمانان زنان آسیا به زمان دیگری موکول شده است. به این ترتیب خاتون در هفته هفتم به میدان نخواهد رفت و با توجه به مسابقه معوقه قبلی خود همچنان دو بازی کمتر نسبت به برخی رقبا دارد.

برنامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* آوا تهران - استقلال تهران

* ایستا البرز - گل‌گهر سیرجان

* پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان

* ملوان بندرانزلی - پالایش گاز ایلام