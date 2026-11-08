به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح راهبردها و اقدامات این سازمان در مسیر عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، از پیشبرد پروژه‌های زیرساختی در بنادر کشور، توسعه دیپلماسی دریایی و بندری، تقویت ترانزیت، اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سواحل مکران و نوسازی تجهیزات بندری خبر داد و گفت: رویکرد سازمان بنادر، تبدیل سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های توسعه‌ای به پروژه‌های اجرایی و دستاوردهای ملموس است.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه دریامحور و تمرکز بر اجرای پروژه‌های عملیاتی و اثرگذار، افزود: سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر تلاش کرده است راهبردهای توسعه دریامحور را به اقدامات اجرایی و پروژه‌های مشخص تبدیل کند و در این مسیر دستاوردهای ارزشمندی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، ترانزیت و نوسازی تجهیزات بندری حاصل شده است.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در عملیاتی‌سازی سیاست‌های ابلاغی بیان کرد: اگرچه در حوزه برنامه‌ها و اسناد توسعه‌ای همچنان نیازمند تکمیل و به‌روزرسانی هستیم، اما رویکرد سازمان صرفاً تدوین برنامه و نگهداری اسناد نبوده، بلکه تلاش شده است راهبردها به پروژه‌های اجرایی و نتایج ملموس تبدیل شوند.

مطالعات طرح جامع توسعه سواحل مکران به پایان رسید

مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به پیشرفت پروژه‌های زیرساختی در سواحل مکران و بندر چابهار تصریح کرد: مطالعات طرح جامع توسعه سواحل مکران انجام شده و پروژه شبکه داخلی بندر چابهار نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

پیگیری پل دسترسی به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی

براساس اعلام سازمان بنادر، شکیبی‌نسب ادامه داد: در بندر شهید رجایی نیز پروژه پل دسترسی به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری و آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز در حال پیگیری است و در سایر بنادر کشور نیز پروژه‌های اثرگذار متعددی در دست اجرا قرار دارد که تکمیل آن‌ها به افزایش ظرفیت و تقویت زیرساخت‌های بندری منجر خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای نوسازی تجهیزات بندری گفت: در این حوزه نیز اقدامات مناسبی انجام شده است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، بخش نخست تجهیزات جدید بندری تا پایان سال جاری در بندر چابهار مستقر می‌شود و بخش دوم تجهیزات نیز تا پایان خرداد سال آینده به این بندر منتقل خواهد شد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه تجهیزات پیش‌بینی‌شده از فناوری روز برخوردار بوده و متناسب با نیازهای عملیات کانتینری بندر چابهار انتخاب شده‌اند، خاطرنشان کرد: نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت‌های عملیاتی از الزامات ارتقای جایگاه بنادر کشور در زنجیره‌های ارزش و تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

شکیبی‌نسب در پایان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موانع اجرایی و مقرراتی در مسیر تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور خاطرنشان کرد: اگرچه در زمینه تدوین قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدامات زیادی انجام شده است، اما تعدد و تداخل برخی مقررات خود به عاملی برای ایجاد محدودیت و کندی در فرآیند اجرا تبدیل شده است؛ از این‌رو باید در کنار تکمیل اسناد بالادستی، برای رفع موانع و تسهیل اجرای برنامه‌ها نیز چاره‌اندیشی شود.