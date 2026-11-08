به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، این تفاهم‌نامه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و فناورانه اپراتورهای تلفن همراه و توانمندی‌های تخصصی صنعت برق کشور به امضا رسیده و زمینه همکاری مشترک برای هوشمندسازی شبکه‌های توزیع برق، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه خدمات نوآورانه را فراهم می‌کند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرف‌های همکاری با هدف ایجاد چارچوبی برای مشارکت‌های اجرایی و راهبردی، تأسیس شرکت «همراه نیروی برق ایران» را دنبال خواهند کرد. این شرکت قرار است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک صنعت ارتباطات و برق، زمینه توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین، ایجاد زیرساخت‌های نوآوری و شتاب‌دهی و همچنین حضور در بازارهای صادراتی فناوری را فراهم کند.

ورود ظرفیت‌های ارتباطی همراه اول به تحول دیجیتال صنعت برق

یکی از محورهای مهم این همکاری، استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی و انتقال داده برای توسعه راهکارهای هوشمند در شبکه توزیع برق است. این حوزه‌ می‌تواند با تسهیل پایش و مدیریت مصرف، به ارتقای بهره‌وری انرژی و بهبود مدیریت شبکه کمک کند. مشارکت همراه اول در این طرح، در امتداد رویکرد اپراتور اول کشور برای گسترش کاربرد فناوری‌های ارتباطی و دیجیتال در صنایع مختلف کشور است. این رویکرد توسعه خدمات فراتر از ارتباطات متعارف و نقش‌آفرینی در تحول دیجیتال بخش‌های زیرساختی را دنبال می‌کند.

تفاهم‌نامه تأسیس شرکت «همراه نیروی برق ایران» با حضور محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، حمید بهروزی، قائم‌مقام همراه اول و محمدحسین سلیمانیان، مدیرعامل ایرانسل، به امضا رسید. این همکاری می‌تواند گامی در جهت هم‌افزایی صنعت ارتباطات و انرژی و استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای ارتقای بهره‌وری زیرساخت‌های کشور باشد. در این مسیر همراه اول به دنبال توسعه نقش خود در زیست‌بوم تحول دیجیتال صنایع راهبردی ایران است.