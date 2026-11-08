به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر یکشنبه در دیدار اعضای ستاد اجرایی همایش بین‌المللی هزارمین سال تأسیس مقبره‌الشعرا، با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز و آذربایجان در عرصه علم، ادب و فقاهت اظهار کرد: تبریز در جهان با شعر، ادب، فقه و فضیلت شناخته می‌شود و رویدادهایی مانند همایش هزارمین سال تأسیس مقبره‌الشعرا باید در راستای معرفی هویت تمدنی این منطقه و پیوند نسل جدید با مفاخر دینی و ادبی برگزار شود.

وی احیای مفاخر مدفون در مقبره‌الشعرا را فراتر از یک اقدام عمرانی و کالبدی دانست و افزود: در کنار اقدامات سخت‌افزاری و ساماندهی مجموعه، توجه به پیوست فرهنگی و بخش نرم‌افزاری این رویداد اهمیت اساسی دارد و نباید برنامه‌ها تنها به برگزاری چند همایش نمادین محدود شود.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت انتقال پیام مفاخر به زبان روز، خاطرنشان کرد: اندیشه و آثار این بزرگان باید به شکلی ملموس و متناسب با نیاز مخاطبان، به‌ویژه کودکان، نوجوانان، دانشجویان و جوانان معرفی شود.

مطهری‌اصل با اشاره به جایگاه علمی و معنوی مقبره‌الشعرا تصریح کرد: این مجموعه تنها محل دفن شاعران نیست، بلکه گنجینه‌ای از علما، عرفا، فقها و شخصیت‌های برجسته فرهنگی است که معرفی ابعاد مختلف زندگی و اندیشه آنان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با یادآوری نقش تبریز در شکل‌گیری و رونق مکاتب فقهی و فلسفی، گفت: حوزه‌های علمیه نجف و قم در ۱۵۰ سال اخیر از حضور علمای نامدار این خطه بهره‌مند بوده‌اند و این پیشینه علمی و دینی باید در معرفی مفاخر آذربایجان مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به ابعاد دینی و معنوی شخصیت استاد شهریار، اظهار کرد: منظومه فکری شهریار با عشق به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، هویت ملی و پاسداری از مرزهای فرهنگی و اعتقادی پیوند داشت.

وی بر ضرورت معرفی ابعاد دینی، ولایی و انسان‌شناسانه شهریار و دیگر شاعران حسینی و آیینی آذربایجان تأکید کرد و افزود: چهره معنوی این مفاخر باید در کنار هنر و جایگاه ادبی آنان به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی شود.

مطهری‌اصل با اشاره به پیوندهای فرهنگی و مذهبی مردم منطقه قفقاز، ترکیه و جهان اسلام با آذربایجان، بر استفاده از ظرفیت رسانه‌های نوین برای معرفی بین‌المللی مقبره‌الشعرا تأکید کرد و گفت: تولید محتوا به زبان‌های فارسی، آذری و ترکی استانبولی و انتشار آن در فضای مجازی می‌تواند زمینه گسترش پیام این همایش را فراهم کند.

وی همچنین خواستار تداوم نشست‌های تخصصی، ارتباط با مراکز دانشگاهی و حوزوی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند اجرای برنامه‌های همایش شد.

امام جمعه تبریز در پایان با تأکید بر اینکه هویت این شهر صرفاً به شاخص‌های صنعتی و اقتصادی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ریشه اصیل تبریز در فضیلت، حکمت و فقاهت است و معرفی شایسته این میراث تاریخی، مسئولیتی دینی، ملی و تمدنی به شمار می‌رود.