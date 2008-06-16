مکری در این باره به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری فیلم توسط مهرشاد ملکوتی به اتمام رسیده و ابوذر صفاریان نیز کار ساخت موسیقی را به زودی تمام میکند. فیلم حدود یک هفته دیگر آماده نمایش میشود و پس از انجام مراحل فنی برای گرفتن پروانه نمایش اقدام خواهیم کرد.
نمایی از "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر"
وی افزود: قصد دارم امسال با "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" و فیلم کوتاه "آندوسی" در دوازدهمین جشن خانه سینما شرکت کنم. البته بخش فیلم کوتاه این جشن مستقل برگزار میشود. هم اکنون نیز مشغول تدوین مستند بلند "شهر من پیتزا" به کارگردانی علا محسنی با موضوع پیتزافروشیهای شهر تهران هستم.
"اشکان، انگشتر متبرک و..." برای نمایش عمومی 35 میلیمتری میشود. مکری در این فیلم از بازیگران تئاتر استفاده و روایتی غیرکلاسیک از قصه کلاسیک سرقت از یک جواهرفروشی را به تصویر کشیده است. سعید ابراهیمیفر، سینا رازانی، هوتن مکری، علی سرابی، سیامک صفری، رضا بهبودی، پگاه طبسینژاد، صدف احمدی و هوشنگ قوانلو در فیلم بازی کردهاند.
عواملی که در "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" حضور دارند عبارتند از مدیر تولید: امید اللهداد، مدیر تصویربرداری: پیام عزیزی، جلوههای ویژه: بهمن روزبهانی، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: علی اعلایی، طراح صحنه و لباس: لادن کنعانی، عکاس: رئوفه رستمی و مشاور رسانهای: مهدی طاهباز.
"آندوسی" جدیدترین فیلم کوتاه مکری است که به 10 دقیقه قبل از شروع یک مراسم عروسی میپردازد. در فیلم عروس و داماد به همراه دو نفر از دوستانشان در حالی که منتظر مهمانها هستند درگیر ماجرایی میشوند. در این فیلم مستند ستاره جباری، احسان عیوضینژاد، بهروز جلیلی و علی امجدیان بازی میکنند.
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