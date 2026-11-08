به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تکرار توجیهات و ادعاهای اثبات نشده گذشته اعلام کرد مأموریت این رژیم در قبال ایران هنوز تکمیل نشده است.

کاتس در مراسمی با متهم کردن تهران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادعا کرد: در ارتباط با ایران، مأموریت هنوز به پایان نرسیده است. ایران در تلاش است کوشش‌های خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد؛ علاوه بر اقدامات خطرناک دیگری که اسرائیل را در معرض تهدیدی جدی قرار می‌دهد.

این ادعاها برای توجیه جنایات و تجاوز رژیم صهیونیستی هم‌راستا با سیاست مداخله جویانه و تجاوزکارانه آمریکا در حالی است که ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد کرده است.