به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نشست هماهنگی اجرای ارجاع هوشمند اظهار کرد: در حال حاضر میانگین زمان ارسال فیزیکی پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر پس از ارجاع، حدود ۱۵ روز است که در سازوکار جدید این مهلت به حداکثر پنج روز کاهش می‌یابد و در آینده نیز باید به یک روز برسد.

وی تحقق این هدف را مستلزم استفاده از ظرفیت‌های موجود و اتخاذ راهکارهای مکمل برای تسریع در ارسال و وصول پرونده‌ها به مراجع رسیدگی دانست.

طهماسبی با اشاره به احتمال بروز مشکلات در مراحل ابتدایی اجرای طرح افزود: چالش‌های احتمالی نباید مانع تحقق اهداف ارجاع هوشمند شود و لازم است موانع به‌دقت شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای اجرایی پیش‌بینی شود.

وی تصریح کرد: مشکلات و چالش‌های این فرآیند باید همراه با راهکارهای عملیاتی و پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود و روان‌سازی روند کار به مرکز منعکس شود تا با اصلاح مستمر سازوکار اجرایی، ضمن کاهش خطاهای انسانی، سرعت رسیدگی‌ها و اتقان آرا افزایش یابد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، افزایش رضایتمندی مردم را از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.