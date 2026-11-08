به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیکود، گروهی از محققان فهرستی شامل ۱۹ روش احتمالی ژن‌درمانی، یک مدل موشی صرع (که در آن پژوهشگران برای آزمایش روش‌های درمانی، تشنج ایجاد می‌کنند) و دسترسی به یک دستگاه جراحی موتوردار سفارشی مجهز به دوربین را در اختیار مدل هوش مصنوعی کلاود سونت ۵ قرار دادند.

به گفته گابریل اوکانا سانترو، بنیان‌گذار اگزین تراپوتیکس و دانشجوی دکتری دانشگاه آکسفورد، عامل هوش مصنوعی نوع دارو، ناحیه مغزی هدف و مختصات فضایی سه‌بعدی را انتخاب کرد.

این عامل ابتدا چگونگی بروز حملات صرع را در مدل موشی موردنظر تحلیل کرد و سپس درمانی را برگزید که مسیرهای پیام‌رسانی سلولی خاصی را در مغز تقویت می‌کرد. همچنین، ساختار مغزی انتخاب‌شده از سوی هوش مصنوعی در پژوهش‌های علمی به‌عنوان نقطه آغاز این نوع حملات صرع شناخته شده است.

عامل هوش مصنوعی، گزینه دوم برای ناحیه هدف را نیز با ارائه توضیحات رد کرد و استدلال کرد که شواهد مربوط به اثربخشی آن چندان معتبر نیستند؛ زیرا در یک پژوهش، این ناحیه در برابر همان نوع حمله صرع موردنظر نتوانسته بود اثربخشی نشان دهد.

این عامل مختصات تزریق را با استناد به سه مقاله علمی استخراج کرد، نقاط مرجع را با یکدیگر تطبیق داد و میانگین مقادیر به‌دست‌آمده را محاسبه کرد. همچنین، حجم و سرعت تزریق و مدت‌زمان انتظار پس از آن را به‌طور مستقل تعیین کرد.

هوش مصنوعی در جریان این فرایند، میدان جراحی را از طریق دوربین زیر نظر گرفت و ۳۲ مشاهده ثبت کرد. این ابزار روند تزریق را نیز ردیابی کرد و گزارش داد که آیا نشانه‌ای از خونریزی مشاهده می‌کند یا خیر.

روبات‌های جراحی خودکار هم‌اکنون در حال فعالیت هستند و از نظر دقت مکانیکی عملکرد بسیار بالایی دارند. با این حال، پژوهشگر در مقاله خود اشاره می‌کند که در نمونه‌های پیشین، انتخاب روش جراحی همواره بر عهده انسان بوده و روبات صرفاً آن را اجرا می‌کرده است.

اما در این آزمایش، عامل هوش مصنوعی هم روش درمان و ناحیه هدف در مغز را انتخاب کرد و هم در مرحله بعد، جراحی را روی یک حیوان زنده انجام داد.