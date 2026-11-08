بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، امروز با تداوم فعالیت سامانه بارشی، افزایش پوشش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در تمام نقاط لرستان همراه خواهیم بود.

وی افزود: بارش باران در سطح استان گسترده خواهد بود و در مناطق مستعد احتمال وقوع رعدوبرق و صاعقه وجود دارد؛ همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان بارش برف دور از انتظار نیست.

صدور هشدارهای زرد و نارنجی هواشناسی

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی عنوان کرد: هشدارهای زرد و نارنجی هواشناسی با توجه به احتمال اختلال در تردد، ایجاد رواناب سطحی، آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و خسارت به محصولات کشاورزی صادر شده است.

مرادپور ادامه داد: خطر شکستن درختان، مه‌آلودگی هوا و کاهش میدان دید نیز از دیگر مخاطرات احتمالی این شرایط جوی است که لازم است شهروندان و دستگاه‌های مسئول مورد توجه قرار دهند.

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده در روزهای آینده

وی با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: روز دوشنبه به دلیل تراکم ابرها و رطوبت حاکم بر منطقه، در برخی نقاط استان وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی لرستان افزود: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه افزایش سرعت وزش باد و پوشش ابر از پدیده‌های غالب آسمان استان خواهد بود.

مرادپور در پایان با اشاره به تغییرات دمایی استان خاطرنشان کرد: از نظر نوسانات دمایی نیز طی ۴۸ ساعت آینده، دمای شبانه به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.