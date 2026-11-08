به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت خودرو خبر داد و گفت: اعضای این باند در اعترافات خود به سرقت ۳۰ دستگاه خودرو در شهر تهران اقرار کرده‌اند که تاکنون ۱۴ دستگاه از خودروهای مسروقه توسط مأموران انتظامی کشف شده است.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: اعضای این باند با استفاده از شگردهای خاص، خودروهای شهروندان را در کمتر از ۳۰ ثانیه به سرقت می‌بردند و پس از گذشت حدود سه روز، خودروهای مسروقه را از محل‌های رهاسازی‌شده جمع‌آوری و به شهرستان دشتستان منتقل می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: سارقان پس از انتقال خودروها به دشتستان، آن‌ها را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی، در بازه قیمتی ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رساندند.

تحقیقات پلیس برای کشف سایر خودروهای مسروقه و شناسایی ابعاد دیگر فعالیت این باند همچنان ادامه دارد.