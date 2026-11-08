به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در جلسه مجمع سلامت استان اظهار کرد: از فرمانداران برای مدیریت مناسب بارندگی‌های شدید تشکر می‌کنم و حجم بارندگی‌ها به گونه‌ای بود که احتمال وقوع حوادث وجود داشت اما خوشبختانه حادثه‌ای رخ نداد.

وی با تأکید بر استمرار آماده‌باش کامل برای روزهای آینده افزود: شرایط به گونه‌ای است که باید منتظر بارندگی‌های مجدد باشیم و همه تمهیدات لازم در این خصوص باید اتخاذ شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: این اختیار به فرمانداران داده شده است که اگر شرایط منطقه به گونه‌ای بود که نیاز به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها یا نیمه‌وقت کردن ادارات وجود داشت، بر اساس مقتضیات تصمیم لازم را اتخاذ کنند.

موالی‌زاده با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مناطق مختلف اهواز بیان کرد: امروز از صبح مناطق مختلف شهر اهواز را بازدید کردیم و تلاش‌های دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا این لحظه در مجموع موضوعات و مشکلات حادی نداشته‌ایم.

وی سلامت را شامل چهار بخش جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی دانست و گفت: اگر هر کدام از این ابعاد دچار مشکل شود، سلامت به صورت کامل تأمین نخواهد شد و باید به همه آن‌ها توجه ویژه داشت.