همایش معتمدان و ریش سفیدان عشایر سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، رئیس سازمان عشایری کشور، ظهر امروز در این همایش با اشاره به برخی مشکلات عشایر اظهار داشت: امسال 230 میلیارد تومان برای بیمه دام و عشایر کشور اختصاص یافته است.

صدیق افزود: باید با فعالیت بیشتر صندوق حمایت از عشایر و شرکتهای تعاونی و ایجاد تشکلهای مدیریتی ویژه، میان خود عشایر مشکلات این قشر را برطرف کرد.

وی ایجاد کانونهای استقرار عشایر استان و کاشت محصول بدون خاک را از اقدامات خوبی عنوان کرد که هم اکنون برای اولین بار در سطح کشور در استان سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به آیات قرآنی و زندگی پیامبران در امور دامداری بیان داشت: زندگی عشایری یکی از سالمترین زندگی قشرهای مختلف جامعه است زیرا آنان با کوچ به نقاط مختلف دارای زندگی متنوع و سالم هستند.

حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی بیان داشت: با رونق کشاورزی در کنار دامداری می توان نقش مهمی در ارتقاء درآمد عشایری به وجود آورد.

مرادی رئیس بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان نیز در این همایش اعلام کرد: در سال 86/85 بیش از 270 هزار راس دام سبک دامداران و عشایر استان با اعتبار هشت میلیارد و 64 میلیون ریال بیمه شدند که به 25 هزار دام دامداران خسارت وارد شده است.