به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، ظهر یکشنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بیمه سلامت ایران و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در قم، بر ضرورت تقویت تعامل میان دو مجموعه برای گسترش خدمات درمانی و ارتقای سطح حمایت‌های بیمه‌ای از جامعه هدف تأکید کرد.

وی با اشاره به مأموریت سازمان بیمه سلامت در تأمین منابع مالی و فراهم‌سازی دسترسی مناسب به خدمات درمانی اظهار کرد: سیاست اصلی این سازمان بر تأمین به‌موقع و کافی منابع و ارائه خدمات سلامت متمرکز است تا خانواده‌ها هنگام مواجهه با هزینه‌های درمانی با فشار اقتصادی کمتری روبه‌رو شوند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تشریح بخشی از برنامه‌های حمایتی این سازمان افزود: برخورداری پنج دهک نخست درآمدی جامعه از خدمات بیمه‌ای رایگان و همچنین ایجاد پوشش‌های مؤثر برای بیماری‌های مختلف، از جمله اقداماتی است که با هدف حمایت از اقشار جامعه دنبال می‌شود.

ناصحی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده برای پشتیبانی مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج تصریح کرد: تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان در صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج سرمایه‌گذاری شده است که می‌تواند در تأمین هزینه‌های درمانی و کاهش بار مالی تحمیل‌شده به بیماران تحت پوشش نقش‌آفرین باشد.

خدمات سلامت طلاب هدفمندتر ارائه می‌شود

وی با بیان اینکه تعامل سازمان بیمه سلامت ایران و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از حدود دو سال قبل آغاز شده است، خاطرنشان کرد: در ادامه همکاری‌های مشترک، ضرورت داشت زمینه‌های تعامل در قالب محورهای مشخص ساماندهی شود تا هر دو مجموعه بتوانند از ظرفیت‌های خود برای ارائه خدمات بهتر استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، ساماندهی نظام پزشک خانواده و استقرار نظام ارجاع در جامعه طلاب را از مهم‌ترین محورهای تفاهم‌نامه برشمرد و گفت: طراحی سازوکار مناسب در این زمینه می‌تواند به ارائه هدفمندتر خدمات سلامت و ارتقای کیفیت مراقبت‌های درمانی برای طلاب و خانواده‌های آنان کمک کند.

ناصحی افزود: در چارچوب این همکاری، تلاش می‌شود مسیر دریافت خدمات پزشکی و درمانی جامعه هدف با استفاده از ظرفیت نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع ساماندهی شود تا خدمات مورد نیاز در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در اختیار آنان قرار گیرد.

وی حمایت از طلاب مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را دیگر محور مهم همکاری دو مجموعه دانست و اظهار کرد: ظرفیت‌های صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج می‌تواند برای پشتیبانی از این گروه و تأمین بخشی از هزینه‌های درمانی آنان مورد استفاده قرار گیرد.

پیشگیری از بیماری‌ها تقویت می‌شود

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تأکید بر جایگاه اقدامات پیشگیرانه در نظام سلامت بیان کرد: پیشگیری از بیماری‌ها یکی از اولویت‌های مهم این سازمان است و توجه بیشتر به این حوزه می‌تواند در کاهش نیاز به درمان‌های پرهزینه مؤثر باشد.

ناصحی با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌هایی برای توسعه برنامه‌های پیشگیری ادامه داد: سازمان بیمه سلامت در همین راستا حمایت‌هایی را برای مراکز و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات در نظر گرفته است تا زمینه افزایش فعالیت‌های پیشگیرانه و گسترش مراقبت‌های سلامت فراهم شود.

وی افزود: استفاده از این مشوق‌ها علاوه بر تقویت رویکرد پیشگیری در ارائه خدمات، می‌تواند به مدیریت هزینه‌های درمانی و کاهش بار مالی نظام سلامت نیز کمک کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پایان بر تداوم همکاری‌های مشترک با مرکز خدمات حوزه‌های علمیه تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دو مجموعه برای ارتقای خدمات سلامت و حمایت مؤثرتر از جامعه هدف باید در قالب برنامه‌های مشترک دنبال شود.

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بیمه سلامت ایران و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در قم با هدف ساماندهی تعاملات دو مجموعه و پیگیری محورهای مشترک در زمینه خدمات درمانی، نظام پزشک خانواده، نظام ارجاع و حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج به امضا رسید.