به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد کشورهای اروپایی در مذاکرات مربوط به اوکراین در ابوظبی حضور خواهند داشت.

بارو در گفت‌وگو با شبکه رادیویی «آرتی‌ال» فرانسه گفت: اروپایی‌ها حضور پررنگی در این مذاکرات خواهند داشت و فرانسه نیز برای مشارکت در این گفت‌وگوها در ابوظبی حضور خواهد یافت.

وی افزود هنوز نمی‌تواند اعلام کند چه کسی نمایندگی فرانسه را در این مذاکرات بر عهده خواهد داشت، اما حضور این کشور قطعی است.

پیش‌تر استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا اعلام کرده بود هیئت‌های روسیه و اوکراین روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر در ابوظبی گرد هم خواهند آمد تا درباره پایان دادن به جنگ اوکراین، توافق‌های امنیتی پس از جنگ و کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کنند.