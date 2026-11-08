به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری بخش خواهران هجدهمین دوره مسابقات «مدهامتان» در همدان شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف کشور ضمن رقابت در رشته‌های قرآنی، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و بومی مناطق خود پرداختند.

عضو کانون فرهنگی هنری شهید ابراهیم برزگران شهرستان گراش و از شرکت‌کنندگان زیر ۱۸ سال استان با اشاره به حضور خود در این دوره از مسابقات اظهار کرد: سال گذشته نیز در مسابقات «مدهامتان» شرکت کردیم و امسال هم با حضور در استان همدان فرصت دیگری برای تجربه رقابت‌های قرآنی و دیدار با فعالان این عرصه فراهم شد.

فاطمه مغولی با بیان اینکه شرکت‌کنندگان کانون در رشته‌های مختلف حضور دارند افزود: بنده در رشته حفظ قرآن کریم شرکت کردم و سایر اعضای گروه نیز در رشته‌هایی همچون قصه‌گویی، تفسیر، تحقیق و اجرای گروهی به رقابت پرداختند.

وی با ابراز رضایت از سطح برگزاری مسابقات و امکانات فراهم شده برای شرکت‌کنندگان گفت: سطح مسابقات بسیار خوب بود و امکانات در نظر گرفته شده از جمله محل اسکان و خدمات رفاهی، شرایط مناسبی را برای حضور و رقابت شرکت‌کنندگان فراهم کرده است و از میزبانی خوب استان همدان و تمامی دست‌اندرکارانی که برای برگزاری این رویداد زحمت کشیدند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

این بانوی فعال قرانی همچنین با اشاره به زیبایی‌های شهر همدان و تفاوت شرایط آب‌وهوایی آن با جنوب استان فارس خاطرنشان کرد: ما از منطقه گرمسیر جنوب فارس به همدان آمده‌ایم جایی که معمولاً روزهای آفتابی و هوای گرم دارد و به همین دلیل آب‌ و هوای خنک و بارانی همدان برای ما بسیار دل‌نشین و لذت‌بخش بود و همدان شهری زیبا و دوست‌داشتنی است و حضور در این شهر برای ما تجربه‌ای خاطره‌انگیز بود.

مغولی در ادامه معرفی بخشی از آداب و رسوم و صنایع‌دستی شهرستان «گراش» را از دیگر برنامه‌های فرهنگی گروه خود عنوان کرد و گفت: محصولاتی مانند خرما و وسایل سنتی مرتبط با نگهداری و مصرف آن را به همراه آوردیم تا دیگر شرکت‌کنندگان با بخشی از فرهنگ و زندگی مردم منطقه ما آشنا شوند.

این فعال قرآنی با اشاره به اینکه این دست بافته‌های محلی در دست ما است که برای نگهداری خرما استفاده می‌شود ادامه داد: همچنین این وسیله کوزه‌ای ظرفی است که در گذشته برای خنک نگهداشتن آب مورد استفاده قرار می‌گرفته است که آب را برای مدت طولانی خنک نگه می‌دارد و برخی خوراکی‌ها و نان‌های محلی نیز بخشی از محصولات و سوغات منطقه ما هستند.

وی در پایان با اشاره به پیوند فعالیت‌های فرهنگی گروه با مناسبت‌های مذهبی، معرفی آیین‌های بومی، صنایع‌دستی و سنت‌های مذهبی را فرصتی برای شناساندن هویت فرهنگی شهرستان گراش دانست.

گفتنی است هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» علاوه بر ایجاد فضایی برای رقابت و شناسایی استعدادهای قرآنی، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، تقویت ارتباط میان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی استان‌های مختلف کشور فراهم کرده است.