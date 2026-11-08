به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب اظهار کرد: در حالی‌ که مزارع زعفران گناباد برای ورود به مرحله گلدهی به آبیاری به‌موقع نیاز دارند، تداوم کم‌آبی و کمبود تانکرهای حمل آب، تولید این محصول راهبردی و معیشت کشاورزان منطقه را با تهدید مواجه کرده است.

امام جمعه گناباد با اشاره به بحران کم‌آبی و ضرورت آبیاری مزارع زعفران در آستانه فصل گلدهی، خواستار مشارکت دستگاه‌های اجرایی، ارتش و شهرداری برای تأمین تانکرهای آبرسانی و جلوگیری از خسارت به کشاورزان شد.

وی با اشاره به تداوم مشکل کم‌آبی در این شهرستان؛ اظهار کرد: گناباد در جنوب استان خراسان رضوی، سال‌هاست با محدودیت منابع آبی مواجه است و این مسئله به‌ویژه در بخش کشاورزی، مشکلات جدی برای بهره‌برداران ایجاد کرده است.

صادقی نسب با تأکید بر اهمیت زعفران به‌عنوان یکی از محصولات عمده و اقتصادی منطقه، افزود: مزارع زعفران در مقطع کنونی برای ورود به مرحله گلدهی به آبیاری نیاز دارند و در صورت تأمین نشدن آب در زمان مناسب، زحمات یک‌ساله کشاورزان از بین خواهد رفت و خسارات قابل توجهی به آنان وارد می‌شود.

امام جمعه گناباد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته برای تأمین آب مزارع زعفران گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، تعدادی تانکر برای آبرسانی به مزارع اختصاص یافت و این اقدام در کاهش مشکلات کشاورزان مؤثر بود.

وی ادامه داد: امسال نیز با توجه به محدودیت منابع آبی، این مطالبه از تریبون نماز جمعه مطرح شد تا دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های برخوردار از امکانات و تجهیزات، برای تأمین آب مورد نیاز مزارع و جلوگیری از هدررفت سرمایه و دسترنج کشاورزان مشارکت کنند.

صادقی نسب با قدردانی از همراهی مردم و مجموعه‌های مختلف در این زمینه تصریح کرد: تاکنون افراد و مجموعه‌های متعددی برای کمک اعلام آمادگی کرده‌اند و حتی برخی مالکان چاه‌های آب، منابع آبی خود را به‌ صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار داده‌اند.

امام جمعه گناباد با بیان اینکه همچنان کمبود تانکرهای حمل آب یکی از موانع اصلی آبرسانی به مزارع است، خاطرنشان کرد: با وجود همکاری‌های صورت‌گرفته و تأمین بخشی از منابع آب، برای انتقال آب به مزارع با کمبود تانکر مواجه هستیم.

وی با اشاره به همکاری ارتش و شهرداری در سال گذشته برای تأمین تانکرهای آبرسانی، اظهار کرد: مشارکت این مجموعه‌ها نقش مؤثری در کمک به کشاورزان داشت و انتظار می‌رود امسال نیز ارتش، شهرداری و سایر دستگاه‌های دارای امکانات و تجهیزات، برای رفع این کمبود وارد میدان شوند.

صادقی نسب ابراز امیدواری کرد: با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تأمین تانکرهای مورد نیاز، آبرسانی به مزارع زعفران به‌موقع انجام شود و از نابودی محصول و تحمیل خسارت به کشاورزان منطقه جلوگیری به عمل آید.