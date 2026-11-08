به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان که در شهر سپیددشت برگزار شد، اظهار داشت: بارش ۲۲۷ میلی‌متری در شول‌آباد الیگودرز و حدود ۲۰۰ میلی‌متری در سپیددشت، بدون هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توانست زمینه‌ساز تلفات انسانی و تلف شدن احشام شود، اما خوشبختانه در این زمینه حادثه‌ای رخ نداد.

لایروبی ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و پاکسازی ۳ هزار دهانه پل

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بارندگی‌ها افزود: با توجه به هشدارهای اعلام‌شده از سوی سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور و ارتباط مستمر با این مجموعه‌ها، همچنین هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح استان، ۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های لرستان لایروبی و سه هزار دهانه پل نیز پاکسازی شد.

استاندار لرستان تصریح کرد: انجام این اقدامات موجب شد با وجود طغیان رودخانه‌ها و سرازیر شدن آب از ارتفاعات، حوادثی مشابه سال‌های گذشته بر اثر گرفتگی مسیل‌ها و مسیرهای عبور آب رخ ندهد.

لایروبی رودخانه تیره‌رود پس از ۲۳ سال

شاهرخی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از بروز سیلاب در مناطق شهری ادامه داد: پیش از صدور هشدارهای هواشناسی، عملیات لایروبی رودخانه تیره‌رود دورود پس از ۲۳ سال به‌صورت کامل انجام شد تا از بروز حوادث احتمالی در پی بارندگی‌ها جلوگیری شود.

وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه در شهر خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: تجهیزات کارگاهی پل خیرساز قاضی نیز برای جلوگیری از ایجاد خسارت در مسیر خرم‌رود جابه‌جا شد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای مدیریت بارندگی‌ها

نماینده عالی دولت در لرستان با قدردانی از خدمات مجموعه راهداری، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق، شرکت گاز، آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: همکاری و همراهی این مجموعه‌ها در کنار ستاد مدیریت بحران استان موجب شد با وجود بارش‌های سنگین، خسارات به حداقل برسد و از این نعمت الهی با کمترین آسیب بهره‌مند شویم.