به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بیستمین نشست کارگروه بررسی کارایی تثبیت کننده‌های خاک با همکاری ستاد اب انرژی و محیط زیست، با حضور محمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست، و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

در این نشست، پس از بررسی راهکارهای حمایتی معاونت علمی از موضوع و اقدامات انجام شده تعدادی از شرکت‌ها پیشنهادیه خود را ارایه کردند. در این بخش، گزارشی از حمایت‌های انجام‌شده و برنامه‌های مرتبط با توسعه راهکارهای فناورانه برای کنترل این پدیده ارائه شد.

در ادامه جلسه، یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه به معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای خود پرداخت و گزارشی از فعالیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود در زمینه مواد تثبیت‌کننده خاک ارائه کرد.

این کارگروه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل می‌شود. حضور نمایندگان این دستگاه‌ها زمینه بررسی تخصصی موضوع از جنبه‌های مختلف، از جمله ملاحظات زیست‌محیطی، سلامت عمومی و الزامات مرتبط با منابع طبیعی و کشاورزی را فراهم می‌کند.

بررسی کارایی مواد تثبیت‌کننده خاک و ارزیابی طرح‌ها و فناوری‌های مرتبط با مهار گردوغبار، از محورهای فعالیت این کارگروه است.