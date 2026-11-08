به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سوره امید، نمایش «ستاره‌بان‌ها» به نویسندگی و کارگردانی محیا خجسته و تهیه کنندگی مجید مجیدی، به مناسبت ایام فاطمیه، از تاریخ ۱۹ آبان تا اول آذر، ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی ویژه کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

بازیگران این نمایش (به ترتیب حروف الفبا) سمیرا ‌حاجی ‌فتحعلی (خانم ستاره)، زینب شیخ سفلی، نگار ‌فرهادی، فاطمه قمصری، حوریا مصطفوی، سارا وکیلی، هاجر هوشمند و زهرا کنگرانی هستند.

داستان این نمایش با رویکردی تخیلی به بررسی مسئولیت ستاره‌بان‌های آسمان در رصد ستاره‌های روی زمین می‌پردازد.

گروه فرم این نمایش (به ترتیب حروف الفبا) عسل احمدپور، نفس احمدپور، زینب اسلامی، فاطمه اسلامی، زینب اسماعیل بیگی، آوا اصغرپور افضلی، ترنم امیری، ارغوان جباری، سلما حاتمی، طهورا حاتمی، نورا حاتمی، فاطمه ضحی حاجی غلام سریزدی، فاطمه کوثر حاجی غلام سریزدی، فاطمه شیخ سفلی، بشری فارسیان، فاطمه سادات فروتن، زینب سادات فروتن، حسنی منصوری، حلما منصوری، الهه نجفی هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «ستاره‌بان‌های آسمان، مسئول رصد کردن ستاره‌های روی زمین هستند! آنها ستاره‌ای را روی زمین می‌بینند که دیگر نمی‌درخشد. پس به زمین می‌آیند تا با راهنمایی کودکان، دوباره آن ستاره را پرنور کنند.»

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت «تیوال» و «عروسک‌خانه» مراجعه کنند.