به گزارش خبرگزاری مهر، داوری نهایی جشنواره عکس «نگاهی به زندگی در روزگار جنگ» به پایان رسید و سه اثر برتر آن معرفی شدند.

رتبه نخست این دوره جشنواره به مرتضی حسین ‌آخوندی برای عکسی از میناب تعلق گرفت، رتبه دوم به حسن قائدی برای عکسی از تهران رسید و رتبه سوم نیز به جمشید فرجوند فردا برای عکسی از کردستان اهدا شد.

این سه اثر از میان ۵۰ عکس منتخب جشنواره و پس از داوری نهایی هیئت داوران متشکل از میشل ستبون، مهرداد اسکویی، گیوم دو سارد، مریم رحمانیان و بکتاش حسینی‌منش انتخاب شدند، هیئتی متشکل از چهره‌هایی از ایران و فرانسه با سابقه فعالیت در حوزه‌های عکاسی، عکاسی خبری و مستند، سینمای مستند، تاریخ هنر، نمایشگاه‌گردانی و فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی.

میشل ستبون از چهره‌های شناخته ‌شده عکاسی خبری فرانسه است، مهرداد اسکویی مستندساز شناخته‌ شده و بین‌المللی، پژوهشگر تاریخ عکاسی و از چهره‌های مطرح سینمای مستند ایران است، گیوم دو سارد نویسنده، عکاس، مورخ هنر و نمایشگاه‌گردان است، مریم رحمانیان عکاس و هنرمند تجسمی است و بکتاش حسینی‌منش نیز سابقه فعالیت‌های بین‌المللی میان ایران و فرانسه دارد.

برگزیده مقام نخست، تندیس جشنواره، لوح یادبود و جایزه نقدی دریافت می‌کند و برای برگزیدگان مقام‌های دوم و سوم نیز لوح یادبود و جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

همچنین، ۴۷ اثر دیگر به‌عنوان آثار شایسته تقدیر، گواهی رسمی حضور و لوح تقدیر هیئت داوران دریافت می‌کنند و در کنار سه اثر برتر در نمایشگاه پاریس به نمایش درمی‌آیند.

آثار منتخب این جشنواره، در ۲ نمایشگاه در پاریس به نمایش درمی‌آیند. نخستین نمایشگاه از ۵ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و نمایشگاه دوم نیز در آذر و دی برابر ماه دسامبر در پاریس برپا خواهد شد.

دبیری هنری جشنواره بر عهده محمدرضا کیوانفر عکاس، مستندساز و مدرس عکاسی و سینما و دبیری اجرایی آن بر عهده سیدوحید یعقوبی است.