به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در حالی به پایان رسید که تیم کره شمالی با کسب ۵۳۲ امتیاز عنوان قهرمانی بخش مردان را به دست آورد. چین، میزبان مسابقات، با ۵۲۸ امتیاز و اختلاف تنها چهار امتیاز نسبت به صدرنشین، نایب‌قهرمان شد.

تیم ایران نیز با مجموع ۴۴۷ امتیاز و اختلافی قابل توجه نسبت به سایر تعقیب‌کنندگان، جایگاه سوم جهان را به خود اختصاص داد. این پنجمین عنوان سومی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پنجاه سال اخیر است. ایران در پنج دهه اخیر سه بار نایب قهرمان و دو بار هم قهرمان این مسابقات شده است.

در رده‌بندی مسابقات جهانی وزنه‌برداری، کره جنوبی با ۳۳۰ امتیاز چهارم شد و ترکیه با ۳۰۶ امتیاز در رتبه پنجم قرار گرفت. آمریکا با ۲۷۴ امتیاز، ژاپن با ۲۶۹ امتیاز و روسیه با ۲۶۱ امتیاز به ترتیب جایگاه‌های ششم تا هشتم را کسب کردند. کلمبیا با ۲۵۹ امتیاز نهم شد و ازبکستان با ۲۵۶ امتیاز در رده دهم ایستاد.

درخشش علیرضا یوسفی در دسته فوق‌سنگین، با شکستن رکورد جهان و کسب طلای دوضرب و نقره مجموع، در کنار برنز یک‌ضرب علی داوودی، از مهم‌ترین اتفاقات روز پایانی برای وزنه‌برداری ایران بود. ایران با ایستادن در جمع سه تیم برتر جهان، مسابقات نینگبو را با جایگاهی ارزشمند به پایان رساند.