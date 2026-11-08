به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه حجاب و عفاف در دادستانی کل کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و به همت معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، به دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین وحدانی‌نیا معاون قضایی دادستان کل کشور و با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نهادهای مسئول در امور فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب تشکیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و با درود به ارواح طیبه شهدا به‌ویژه رهبر شهید و آرزوی سلامتی برای خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی در رأس آنها رهبر معظم انقلاب اسلامی ، اظهار داشت: خدای متعال توفیق داد که با پیروزی انقلاب اسلامی، نعمت‌های مادی و معنوی فراوانی به سوی کشور سرازیر شود. ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه، میزان باسوادی، گسترش تحصیلات عالی و تربیت نیروهای مؤمن و با دانش در بخش‌های مختلف از جمله این دستاوردهاست.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی علی‌رغم تمام پیشرفت‌ها، همچنان در حال توسعه زیرساخت‌سازی بنیادین است، تصریح کرد: به عنوان نمونه در گذشته حوزه‌های علمیه روند سنتی خود را داشتند، اما با نگاه حضرت امام خمینی (ره) و پیگیری‌های رهبر شهید، حوزه‌ها متحول شدند؛ به‌طوری‌که امروز صدها مجتهد جوان در حوزه‌ها تربیت یافته‌اند. همچنین در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات، بخش‌های نظامی و صنعت هسته‌ای، دستاوردهای شگرفی داریم که بخشی از آنها در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح شده است و معتقدم این بیانیه و معارف آن باید از سنین پایه در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش داده شده و حتی در منازل مورد توجه همیشگی قرار گیرد.

صبوری فرهنگی در مسیر تثبیت تمدنی و دستاوردهای زنان

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه انقلاب و نظام ما در مقیاس تمدنی هنوز نوپا محسوب می‌شود و تحولات فرهنگی نیازمند زمان و استمرار است، خاطرنشان کرد: ما در مسیر آزمون و خطا هستیم و نباید توقع داشته باشیم که همه اهداف و آرزوهای امام راحل و شهدا به‌سرعت و دفعتاً محقق شود؛ کما اینکه در تاریخ نیز تحولات اساسی زمان‌بر بوده است. در دوران طاغوت آموزش قرآن در مدارس با ممنوعیت و محدودیت روبه‌رو بود، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد حضور گسترده حافظان و مفسران قرآن کریم و تحصیل بیش از ۷۰ هزار خانم متخصص و فوق‌تخصص در رشته‌های مختلف پزشکی هستیم؛ آماری که پیش از انقلاب حتی به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید و این نشان می‌دهد همان‌طور که رهبر شهید فرمودند، دشمن همواره با پیشرفت توأمان علم و دین مخالف بوده است.

وی با اشاره به اینکه با وجود برخی کم‌کاری‌ها و ترک‌فعل‌ها که باید فوراً اصلاح شود، جهت‌گیری کلی نظام در مسیری صحیح است، اعلام کرد: حرکت قطار پیشرفت کشور بدون توقف است و در این مسیر، پیچیدگی و دست‌انداز طبیعی است؛ مهم حفظ پیوسته حرکت و جهت‌گیری صحیح است.

فراگیری پیام انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با تقدیر از تلاش‌های علمای حاضر از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی و فعالیت‌های مجتهدان جوان، به بازتاب جهانی پیام انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز گفتمان انقلاب اسلامی صادر شده است؛ فعالیت‌های شخصیت‌های برجسته و مؤسساتی نظیر مؤسسه جامعه المصطفی (ص) در سطح بین‌المللی به گونه‌ای اثربخش بوده که دانشجویانی با بیش از ۱۰۰ کشور در آن مشغول به تحصیل هستند و مطالبات برای ایجاد چنین پایگاه‌هایی حتی در کشوری مانند آمریکا با پیگیری مسلمانان مواجه شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های رهبر شهید و شهید حاج قاسم سلیمانی درباره زوال دشمنان افزود: شهید سلیمانی تأکید داشت که آغاز هرگونه نبرد از سوی دشمن، نقطه پایان امکانات و تسلط خود آنان خواهد بود. این نگاه برگرفته از الهام الهی و باور به نصرت خداوند است؛ کمااینکه در بحران‌ها و حوادث مختلف نظیر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، با عملکرد بسیار عالی نیروهای نظامی، مبعوثیت مردم و هم آثار خون پاک رهبر شهید و دانش‌آموزان و فرماندهان مانع از تحقق توطئه‌های نظامی و راهبردی دشمن شد و هجمه‌ها و تهدیدات سران مستکبر جهان به بن‌بست رسید.

همبستگی، مقاومت فعال و هم‌افزایی مؤثر؛ شروط نصرت الهی

دادستان کل کشور تصریح کرد: تا این لحظه پیروزی‌های بسیار بزرگی به دست آورده‌ایم، اما دشمن دست‌بردار نیست. بنا بر وعده صریح الهی در آیه شریفه "ان تنصروا الله ینصرکم"، تحقق پیروزی‌های بعدی و نهایی، مشروط به این است که در میدان عمل به یاری دین خدا بشتابیم، همبستگی همه‌جانبه، مقاومت فعال و هم‌افزایی مؤثر داشته باشیم و صادقانه به یکدیگر کمک کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با اشاره به اینکه مسئله حجاب و پوشش همواره جزو دغدغه‌های اصلی نظام و متدینین بوده است، به ریشه‌یابی چالش‌های فرهنگی پرداخت و گفت: اقدامات جزیره‌ای و موازی‌کاری در این حوزه آسیب‌زاست؛ همان‌گونه که در میدان نبرد نظامی نیازمند انسجام هستیم، در این ساحت فرهنگی نیز نیازمند «فرماندهی واحد» می‌باشیم. ساحت عفاف و حجاب، مقوله‌ای چندوجهی، پیچیده و آمیخته با ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی، امنیتی، روانی و جامعه‌شناختی است و اقدامات نباید بدون بررسی و هماهنگی همه‌جانبه باشد.

دادستان کل کشور افزود: در جلسه‌ای که با کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم، پیشنهاد کردم که محوریت کار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سپرده شود؛ چرا که مجلس دست باز برای قانون‌گذاری، ریل‌گذاری و ابزارهای نظارتی بر دستگاه‌ها دارد. دادستانی کل کشور نیز آمادگی کامل دارد تا با تمام توان، پشتیبانی‌های حقوقی و قضایی لازم را از این مأموریت به عمل آورد.

ضربه کاری به شبکه‌های سازمان‌یافته و مسدودسازی منافع معاندین

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در تشریح دستاوردهای عینی دادستانی کل کشور اعلام کرد: برخی معاندین خارج‌نشین که در خارج از کشور شغلی ندارند، از طریق وکالت‌نامه‌ها در صدد انتقال املاک و ثروت‌های کلان خود برای تأمین هزینه‌های تحرکات ضدمردمی بودند؛ با اقدامات قضایی و نظارتی، این مسیرها مسدود شد؛ به عنوان نمونه تنها در یک پرونده در یکی از استان‌ها، فردی که از فعالان معاند علیه نظام بود، با دارایی‌هایی شامل ۹ ملک فاخر و ۴ کیلوگرم طلا شناسایی شد.

این مقام عالی قضایی همچنین تصریح کرد: سامانه‌ای ایمن و گمنام‌ساز جهت گزارش‌دهی مردمی علیه تحرکات پیاده‌نظام رژیم صهیونیستی و آمریکا طراحی شد که طی آن گزارش‌های مردمی متعددی بالغ بر ۲۰ هزار مورد گزارش هویتی و رفتاری شبکه‌های صهیونیستی دریافت شد و این مشارکت مدنی ضربه سنگینی به اهداف آشوب‌طلبانه و پروژه ضدامنیتی دشمن وارد آورد و توطئه‌های ضدمردمی را خنثی کرد.

رسالت رسانه ملی در فرهنگ‌سازی پایدار

دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به مطالبه عمومی از دستگاه‌های مختلف از جمله دادستانی، صداوسیما، دولت و مجلس، بر نقش آموزش و رسانه تأکید کرد و گفت: رسانه ملی ظرفیت فوق‌العاده‌ای در نهادینه‌سازی رفتارهای فردی و اجتماعی دارد؛ همان‌گونه که فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی یا آگاهی‌بخشی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از طریق انیمیشن و قالب‌های هنری در جامعه نهادینه شد، در مقوله حجاب، عفاف و بیان جذاب احکام دینی نیز تولید محتوا و هنر رسانه‌ای اثرگذارترین ابزار برای تحول بنیادین است.

در ادامه این نشست، نمایندگان و مسئولان حاضر در کارگروه و مدعوین به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و گزارش عملکرد نهادهای متبوع خود پرداختند و مقرر شد مصوبات این کارگروه تا حصول نتایج هماهنگ و میدانی پیگیری شود.