به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عاشوری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات چهار واحد صنفی کافه‌رستوران در شهرستان فومن، بازدیدهای نظارتی از این واحدها به‌صورت مکرر انجام و تذکرات قانونی لازم به متصدیان آنها داده شد.

وی افزود: با وجود تذکرات پلیس، متصدیان این واحدهای صنفی به اخطارهای داده‌شده بی‌توجهی کردند.

فرمانده انتظامی فومن با اشاره به پیگیری مطالبات مردمی بیان کرد: در همین راستا و با هماهنگی مرجع قضائی، چهار واحد صنفی متخلف پلمب و متصدیان آنها برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.