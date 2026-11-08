به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادستانی کل لهستان روز یکشنبه اعلام کرد تحقیقات درباره تیراندازی روز شنبه در شهر کراکوف را با عنوان «جرم تروریستی» آغاز کرده است. در این حادثه شش نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.

مقام‌های لهستانی اعلام کردند مظنون ۲۴ ساله این تیراندازی، که شهروند لهستان است، به ایدئولوژی‌های راست افراطی علاقه داشته است. او روز شنبه در مرکز تاریخی کراکوف به‌صورت تصادفی به سوی افراد تیراندازی کرد.

به گفته دادستانی، تحقیقات علاوه بر قتل شش نفر با سلاح گرم، تلاش برای قتل شمار زیادی از افراد، از جمله مأموران پلیس، را نیز دربرمی‌گیرد. بر اساس اعلام پلیس، یک شهروند انگلیس در میان کشته‌شدگان قرار دارد و مجروحان نیز اتباع اتریش، انگلیس، آلمان، پرتغال و روسیه هستند.

مظنون در جریان تبادل آتش با پلیس زخمی شد و اکنون در وضعیت وخیم در بیمارستان بستری است. دو مأمور پلیس نیز در این درگیری زخمی شدند که وضعیت یکی از آنها وخیم اما پایدار گزارش شده است.

در ادامه تحقیقات، پلیس سه جسد دیگر را نیز در خانه مظنون در شهر «اوستروویتس شوینتوکژیسکی» در حدود ۱۵۰ کیلومتری شمال شرق کراکوف پیدا کرد. این سه نفر والدین و خواهر مظنون بودند و هر سه با شلیک گلوله کشته شده‌اند.

پلیس اعلام کرد هفت قبضه سلاح گرم از آپارتمان مظنون کشف شده و وزیر کشور لهستان نیز از پیدا شدن سلاح‌هایی در خودروی او خبر داده است. مظنون که رسانه‌های لهستانی نام او را «میشال او» اعلام کرده‌اند، پیشینه کیفری نداشته و به همراه پدرش عضو یک باشگاه تیراندازی بوده است.

در پی این حادثه، دولت لهستان از اعلام دو روز عزای عمومی از روز یکشنبه خبر داد. محل وقوع تیراندازی در مرکز شهر نیز همچنان تحت تدابیر امنیتی قرار دارد.