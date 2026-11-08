به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌ در جلسه بررسی روند واگذاری اردوگاه فرهنگی‌تربیتی وسف به آموزش‌وپرورش، با اشاره به ظرفیت‌های این مجموعه برای میزبانی از دانش‌آموزان کشور، بر ضرورت فراهم شدن زمینه بهره‌برداری مؤثر از آن تأکید کرد.

استاندار قم با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد واگذاری اردوگاه وسف به وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: این واگذاری می‌تواند ظرفیت مناسبی برای گسترش برنامه‌های فرهنگی، پرورشی و تربیتی دانش‌آموزان فراهم کند.

وی افزود: اردوگاه‌های دانش‌آموزی باید از امکانات مناسب برای اقامت، فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های ورزشی برخوردار باشند تا دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های رسمی، فرصت حضور در محیط‌های تربیتی و اجتماعی را نیز داشته باشند.

بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ارتقای ظرفیت‌های اردوگاه وسف گفت: همزمان با طی فرآیند واگذاری این مجموعه به آموزش‌وپرورش، مسائل مربوط به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین امکانات مورد نیاز نیز باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: توسعه فضاهای اقامتی و ورزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، از جمله موضوعاتی است که باید در روند بهره‌برداری از این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

ابوالحسن قلی‌زاده مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش، امین سلیمانی‌فارسانی معاون برنامه‌ریزی امور اردوها و فضاهای پرورشی این وزارتخانه، مجید نجفی‌زاده معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش‌ و پرورش استان قم، حسین صالح رئیس اداره حقوقی این اداره کل، مرتضی حیدری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم و حسین محمودی معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم در این جلسه حضور داشتند.